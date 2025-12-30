Transfer-Turbo bei der SGE: Eintracht-Boss Krösche kurz vor nächstem Deal

Frankfurt am Main - Krösche macht Dampf! Nach dem eingetüteten Wechsel von Younes Ebnoutalib (22) kommt nun noch mehr Bewegung in das Frankfurter Transferkarussell.

Markus Krösche (45, l.) versucht Sturm-Fehlgriff Elye Wahi (22) noch in diesem Winter loszuwerden. © Montage: Arne Dedert/dpa, JOSEP LAGO / AFP

Das ist bisher bekannt: Neben Ebnoutalib will die SGE schon in diesem Winter einen weiteren Stürmer verpflichten.

Doch dafür muss erst einmal Platz im Kader geschaffen werden. Ganz oben auf der Abschussliste steht dabei 25-Millionen-Flop Elye Wahi (22).

Eintracht Frankfurt befindet sich bezüglich des 22-Jährigen in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit OGC Nizza, wie Bild jetzt berichtet.

Am Interesse der Südfranzosen ändere auch die Entlassung von Trainer Franck Haise (54) nichts, der Wahi einst beim RC Lens unter seinen Fittichen hatte und als großer Fan des Spielers gilt.

Demnach soll das wohl größte Transfer-Missverständnis der Frankfurter Vereinshistorie vorerst per Leihe und wohl ohne Kaufoption nach Nizza wechseln.

Eine Gebühr von 1 bis 1,5 Millionen Euro soll dafür fällig werden. Zudem gehe man davon aus, dass der Ligue-1-Klub das volle Gehalt von Wahi übernimmt. Der Deal stehe kurz vor dem Abschluss.