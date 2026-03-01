Verletzungs-Schock bei Eintracht gegen Freiburg: Kaua Santos in der ersten Minute vom Platz
Frankfurt am Main - Das Verletzungspech klebt weiterhin an Eintracht Frankfurt: Im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg musste Keeper Kaua Santos bereits in der ersten Minute ausgewechselt werden.
Auf Vorlage von Yuito Suzuki war der ehemalige Adlerträger Igor Matanovic auf Santos zugeeilt, doch der Brasilianer war vor ihm am Ball.
Dennoch traf Matanovic seinen Ex-Mitspieler unglücklich am Knie. Kaua Santos blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen.
Nach kurzer Pause schien es weiterzugehen, doch dann saß der 22-Jährige wieder auf dem Rasen und humpelte schließlich vom Platz. Für ihn kam Michael Zetterer ins Spiel.
Im Kampf um die Plätze im europäischen Wettbewerb am 24. Spieltag der Bundesliga setzt Eintracht-Trainer Albert Rieira ansonsten auf Offensive.
Neben Jonathan Burkardt, der nach langer Verletzungspause sein Startelf-Debüt gibt, stürmen Jean-Mattéo Bahoya und Arnaud Kalimuendo
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa