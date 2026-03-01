Verletzungs-Schock bei Eintracht gegen Freiburg: Kaua Santos in der ersten Minute vom Platz

Frankfurt am Main - Das Verletzungspech klebt weiterhin an Eintracht Frankfurt : Im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg musste Keeper Kaua Santos bereits in der ersten Minute ausgewechselt werden.

Kaua Santos (r.) verletzte sich gleich in seiner ersten Aktion. Er musste ausgewechselt werden. © Uwe Anspach/dpa

Auf Vorlage von Yuito Suzuki war der ehemalige Adlerträger Igor Matanovic auf Santos zugeeilt, doch der Brasilianer war vor ihm am Ball.

Dennoch traf Matanovic seinen Ex-Mitspieler unglücklich am Knie. Kaua Santos blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen.

Nach kurzer Pause schien es weiterzugehen, doch dann saß der 22-Jährige wieder auf dem Rasen und humpelte schließlich vom Platz. Für ihn kam Michael Zetterer ins Spiel.