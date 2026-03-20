Vor Rhein-Main-Duell: Macht Eintracht jetzt Ernst bei diesem Mainz-Star?

Frankfurt am Main/Mainz - Zusätzliche Brisanz im Rhein-Main-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 am kommenden Sonntag (15.30 Uhr): Beim Werben um Jungstar Paul Nebel (23) sollen die Hessen so langsam Ernst machen.

Paul Nebel bejubelt mit Stefan Posch (2.v.l.) dessen Treffer zum 1:0 gegen Olmütz, den er selbst vorbereite hat. © Torsten Silz/dpa

Das berichtet die "Bild". Schon seit Längerem gibt es die Gerüchte, dass Sportvorstand Markus Krösche (45) und die SGE großes Interesse am im knapp 30 Kilometer von Frankfurt entfernten Bad Nauheim geborenen Offensiv-Allrounder besitzen.

Obwohl es laut dem Blatt noch keine konkreten Gespräche zwischen den beiden Klubs gegeben habe, stehe der 1,69 Meter große Techniker sehr weit oben auf der Wunschliste der Adlerträger.

Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Nebels Vertrag bei den 05ern im kommenden Jahr ausläuft. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der 23-Jährige den Kontrakt nicht verlängern wird.

Will Mainz noch eine Ablösesumme für den Spieler kassieren, dann müsste er im kommenden Sommer verkauft werden.

Nebels Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" zurzeit bei 15 Millionen Euro. Bei nur noch einem Jahr Vertragslaufzeit dürfte eine höhere Summe schwer zu erzielen sein; "Bild" geht deshalb von zehn bis 15 Millionen Euro aus.