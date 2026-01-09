Wahnsinns-Kick: Sechs-Tore-Spektakel bei Eintracht Frankfurt gegen den BVB!

Frankfurt am Main - In einer rasanten Partie trennen sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund am 16. Spieltag der 1. Bundesliga mit 3:3 (1:1).

Maximilian Beier (r.) brachte den BVB in der 10. Minute früh in Führung. © Uwe Anspach/dpa

Das Geschehen auf dem Platz wogte über 95 Minuten hin und her. Zwei Tore in der Nachspielzeit sorgten für die spektakulären Schlusspunkte eines absoluten Spitzenspiels!

Von den vielen Neuzugängen hatte es bei den Hessen Ebnoutalib in die Startelf geschafft. Im Tor gab es wie angekündigt den Wechsel zurück von Michael Zetterer zu Kaua Santos.

Die Gäste hatten zu Beginn etwas mehr vom Spiel und gingen früh in Führung. Nico Schlotterbeck fand mit einem langen Diagonalball den vollkommen frei stehenden Julian Ryerson auf der rechten Seite. Die scharfe Hereingabe des Norwegers verwandelte der ebenso frei eingelaufene Beier aus zehn Metern ins rechte Eck zum 0:1 aus Eintracht-Sicht (10.).

Jetzt übernahmen die Adlerträger die Regie auf dem Platz und hatten Chancen durch Uzun (17.) und Ansgar Knauff (18.). Dann holte Serhou Guirassy im eigenen Sechzehner nach einem weiten Einwurf von Arthur Theate Robin Koch von den Beinen (21.). Den berechtigten Strafstoß verwandelte Uzun souverän zum 1:1 (22.).

Im Anschluss legten die Gäste wieder eine Schippe drauf. Außer einem Schlotterbeck-Kopfball, den Kaua Santos sicher parierte, blieben aber größere Chancen in der zunehmend härter und zerfahrener werdenden Begegnung bis zum Pausenpfiff aus.