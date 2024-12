"Waren schon auf dem Platz für Kaua da": Reaktionen auf Eintracht-Pechvogel Santos

Noch auf dem Platz habe die Mannschaft sich um den enttäuschten Santos gekümmert, sagte Robin Koch (28, r.) - hier im Zweikampf mit dem Mainzer Jae-sung Lee (32). © Uwe Anspach/dpa

An den 21-Jährige gerichtete Vorwürfe wegen seiner Leistung gab es aber nicht. "Wir waren schon auf dem Platz als Mannschaft für Kaua da", sagte Abwehrchef Robin Koch (28). "Er ist ein junger Spieler, so was passiert. Er ist aber ein guter Junge, wird da wieder rauskommen und das Spiel wird ihm in seiner Entwicklung helfen."

Alles richtig gemacht hatte im Spiel Santos' Mainzer Pendant Robin Zentner (30), der die drei Punkte für die seit der 21. Minute in Unterzahl spielenden Mainzer festhielt; Nadiem Amiri (28) hatte nach hartem Einsteigen gegen Skhiri Rot gesehen.

Zentner sei der "beste Spieler auf dem Platz gewesen", sagte der Mainzer Trainer Bo Henriksen (49). "Deswegen haben wir gewonnen."

Gewonnen haben die Frankfurter jetzt bereits seit fünf Pflichtspielen nicht mehr. Dennoch überwiegt der Stolz auf das in dieser Saison bislang Erreichte - immerhin geht man auf einem Champions-League-Platz in die kurze Weihnachtspause.

"Wenn die Enttäuschung verflogen ist, können wir auf ein halbes Jahr zurückblicken, in dem wir sehr viel richtig gut gemacht haben", sagte Toppmöller. "Jetzt ruhen wir uns aus und werden ab 2. Januar wieder neu angreifen."