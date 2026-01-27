Außenseiter oder Aufbruch? Energie Cottbus vor Grundsatz-Entscheidung

Cottbus - Alles eine Frage der Strategie! Energie Cottbus befindet sich inmitten einer richtungsweisenden Woche.

Für Trainer Pele Wollitz (60, 3.v.r.) und Präsident Sebastian Lemke (42, 2.v.r) ist die aktuelle Situation auch eine Frage der Strategie. (Archivbild) © IMAGO / Matthias Koch

Vor dem 60. Vereinsgeburtstag am Samstag muss eine Grundsatz-Entscheidung getroffen werden: Ist der Klub bereit, sich ein Stück weit von der von Trainer Pele Wollitz (60) propagierten "Außenseiter"-Rolle zu verabschieden?

Mit 40 Punkten nach 21 Spieltagen (und Platz zwei) ist der Klassenerhalt so gut wie fix, für Cottbus kann es im Jubiläumsjahr eigentlich nur noch um den Aufstieg gehen.

Es ist ein Szenario, das sich die Macher um Sebastian Lemke (42) zum Amtsantritt Ende 2020 erträumt hatten und das jetzt Realität werden könnte. Doch dafür wird Energie einen Kurs einschlagen müssen, der auch in die Hose gehen kann.

Will man in Zukunft "selbstbewusster" (O-Ton Wollitz und Lemke unisono) auftreten, benötigt es eine Aufbruchstimmung und selbstbewusstere Spieler.

Spieler, die die Situation als Chance begreifen und nicht als Ballast sehen, wie die schwache zweite Hälfte gegen Underdog Schweinfurt offenbarte.