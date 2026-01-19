Ohne Verstärkung kein Aufstieg? Cottbus sucht den Super-Organisator!

Cottbus - War das eine selbsterfüllende Prophezeiung? Seit Wochen wird bei Energie Cottbus über einen Neuzugang in der Zentrale diskutiert. Der Dusel-Start in Saarbrücken (1:1) ist Wasser auf den Mühlen.

Pele Wollitz (60) erneuerte nach dem Auftakt in Saarbrücken seinen Wunsch nach einem Chef-Organisator. © IMAGO / Fussball-News Saarland

Handgestoppte drei Minuten sprach Pele Wollitz (60) nach Abpfiff im Kreis zu seiner Mannschaft.

Es gab nach dem 1:1 in Saarbrücken jede Menge Redebedarf und eine (nicht ganz so neue) Erkenntnis: Cottbus braucht einen Dirigenten im Defensivbereich.

Energie offenbarte nicht nur zum wiederholten Male Schwäche bei hohen Bällen, sondern auch Lücken und große Abstände im Rückzugsverhalten. Ebenso ließen Spielstruktur und -tempo zu wünschen übrig.

Besonders im Mittelfeldzentrum war Lukas Michelbrink (20) oft allein auf weiter Flur, weswegen sich Wollitz bestätigt gefühlt haben dürfte: Ein Super-Organisator muss her!

Zumindest, wenn es bis zum Ende um den Aufstieg gehen soll. Im Interview bei MagentaSport redete Energies Trainer Klartext: "Ich glaube, diesen Spieler haben wir in dem hinteren Bereich nicht. Den haben aber andere Mannschaften. Und der könnte ausschlaggebend sein, um vielleicht den einen oder anderen Erfolg mehr zu erarbeiten oder zu erspielen."