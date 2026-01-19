Ohne Verstärkung kein Aufstieg? Cottbus sucht den Super-Organisator!
Cottbus - War das eine selbsterfüllende Prophezeiung? Seit Wochen wird bei Energie Cottbus über einen Neuzugang in der Zentrale diskutiert. Der Dusel-Start in Saarbrücken (1:1) ist Wasser auf den Mühlen.
Handgestoppte drei Minuten sprach Pele Wollitz (60) nach Abpfiff im Kreis zu seiner Mannschaft.
Es gab nach dem 1:1 in Saarbrücken jede Menge Redebedarf und eine (nicht ganz so neue) Erkenntnis: Cottbus braucht einen Dirigenten im Defensivbereich.
Energie offenbarte nicht nur zum wiederholten Male Schwäche bei hohen Bällen, sondern auch Lücken und große Abstände im Rückzugsverhalten. Ebenso ließen Spielstruktur und -tempo zu wünschen übrig.
Besonders im Mittelfeldzentrum war Lukas Michelbrink (20) oft allein auf weiter Flur, weswegen sich Wollitz bestätigt gefühlt haben dürfte: Ein Super-Organisator muss her!
Zumindest, wenn es bis zum Ende um den Aufstieg gehen soll. Im Interview bei MagentaSport redete Energies Trainer Klartext: "Ich glaube, diesen Spieler haben wir in dem hinteren Bereich nicht. Den haben aber andere Mannschaften. Und der könnte ausschlaggebend sein, um vielleicht den einen oder anderen Erfolg mehr zu erarbeiten oder zu erspielen."
Energie Cottbus braucht Kommando-Stärke, Raumgefühl und Spielintelligenz in der Zentrale
Wollitz ließ offen, ob er damit einen Abwehr-Chef oder Mittelfeld-Koordinator meinte, umschrieb das Stellenprofil so: "So ein Organisator, der gar nicht so viel laufen muss, sondern der das vorher schon erkennt oder den Impuls gibt. Wo die anderen Spieler auch ein gutes Gefühl haben."
Das wäre ohne jeden Zweifel ein Tolga Cigerci (33), dessen Verpflichtung Wollitz vergangenen Donnerstag aber regelrecht abgeblasen hatte.
Selbst Torschütze Moritz Hannemann (27), der auf der ungewohnten Position halblinks in der Raute agierte, gab im TV-Interview zu, dass ein solcher Spielertyp dem Team guttun würde. Zugleich unterstrich er: "Ich denke, dass wir es so auch hinkriegen müssen."
Klar ist: Während Lukas Michelbrink (20) noch ein wenig die Erfahrung auf hohem Herrenniveau fehlt, ist Stammsechser Dominik Pelivan (29) kein Lautsprecher.
Energie geht mit der öffentlichen Fahndung nach dem Mister X ein Wagnis ein: Endet die Suche bis zum 2. Februar nicht erfolgreich, ist nicht nur das aktuelle Personal angezählt - alle Protagonisten hätten für die Rückrunde ein Alibi.
Titelfoto: IMAGO / Fussball-News Saarland