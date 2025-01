"Ausverkauft": Cottbus-Fans überrennen Ticketshop vor Ostderby gegen Dresden!

Dies kosteten einige Anhänger voll aus, deckten Freunde und Familie mit den begehrten Exemplaren ein. Energie Cottbus boomt in der Lausitz wie lange nicht mehr . Der Höhenflug in der 3. Liga lässt viele Fans träumen.

Damit steht fest, dass kein Ticket mehr in den freien Verkauf gehen wird. In der ersten Phase hatten Dauerkarteninhaber und Mitglieder Vorrang, konnten bis zu acht Karten erwerben.

Während es für Energie-Anhänger jetzt schwer wird, über offizielle Wege an Resttickets zu kommen, gibt es für alle Dynamo-Fans gute Nachrichten:

Der offizielle Verkauf an Mitglieder startet erst am 8. Januar. Es ist von einem Kontingent von knapp 2000 Tickets auszugehen. So viele Fans passten im Dezember beim Ostknaller gegen Hansa Rostock in den Gästeblock des LEAG Energie Stadions.