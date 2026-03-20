Er feierte gerade erst sein Comeback: Hertha-Pechvogel Brooks fällt wieder aus

Berlin - Ist das bitter! Gegen Bochum feierte John Anthony Brooks (33) gerade erst sein Comeback - nach 17 Monaten Verletzungspause. Es war sein erster Einsatz für Hertha BSC seit seiner Rückkehr 2024. Jetzt fällt der Abwehrspieler wieder aus.

John Anthony Brooks (33) fällt verletzt in Düsseldorf aus. © IMAGO / Nordphoto

Der Hertha-Pechvogel hat sich im Training am Oberschenkel verletzt, teilte der Hauptstadtklub auf der Pressekonferenz mit. "Die Diagnose steht noch aus. Das werden wir wahrscheinlich nächste Woche kommunizieren", sagte Stefan Leitl (48). "Insgesamt ist es sehr, sehr bitter für Jay, aber auch für uns. Jetzt hoffen wir, dass es nicht ganz so schlimm ist."

Brooks hatte sich nur kurz nach seiner Rückkehr im Training schwer am Sprunggelenk verletzt, fiel die komplette Saison aus, kämpfte monatelang um sein Comeback und gegen das Karriere-Aus. Erst bremste ihn ein Muskelfaserriss im Sommer, im Herbst konnte er dann wieder nur zuschauen. Jetzt der nächste Rückschlag.

Er bleibt damit Herthas größter Pechvogel. Schon seine Einwechslung wurde nicht die erhoffte Erfolgsstory. Brooks sollte das 1:0 mit über die Zeit bringen, zwei Minuten später aber klingelte es. Hertha gab in letzter Minute doch noch den Sieg aus der Hand.

Das wollen die Berliner nun am Sonntag in Düsseldorf (13.30 Uhr/Sky) nachholen. Die Fortuna steckte lange im Abstiegskampf, hat sich zuletzt allerdings stabilisiert. "Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel. Die brauchen Punkte, wir wollen Punkte holen. Es ist eine schöne Aufgabe für uns, um das nächste Auswärtsspiel nach Münster zu gewinnen", so Leitl.