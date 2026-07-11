Energie-Cottbus-Blog: Spielabbruch nach Zuschauervorfall

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Energie-Cottbus-Blog: Vor dem Trainingslager soll sich die Wollitz-Elf richtig auspowern: Der Test gegen den Halleschen FC wurde auf 120 Minuten angesetzt.

Von Ivan Simovic, Lukas Schulze

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt.

Seit über einer Woche schuftet die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) in der Vorbereitung. In den ersten beiden Bewährungsproben gegen die Regionalligisten Altglienicke (1:1) und Herthas U23 (3:1) klemmte noch ein wenig die Säge.

Der nächste Test steht am 11. Juli gegen den Halleschen FC (in Finsterwalde, 13 Uhr) an, ehe es im Anschluss ins Trainingslager geht.

In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.

11. Juli, 15.08 Uhr: Spielabbruch nach Zuschauervorfall

Hässliche Szenen auf den Rängen: nach einem harten Foul an der Seitenlinie kommt es erst zu einer Rudelbildung, anschließend kommt es zu Wortgefechten zwischen Energie-Spielern und Halle-Fans vor dem Gästeblock. King Manu stellt zwei HFC-Anhänger an den Pranger, ein Rassismus-Verdacht liegt nahe.

Die Polizei marschiert auf und transportiert zwei HFC-Fans ab. Daraufhin bricht der Veranstaltungsleiter die aufgeheizte Gemengelage ab! Schluss nach 102 Minuten.

TAG24 bleibt für Euch am Ball.

11. Juli, 14.24 Uhr: Energie Cottbus und Hallescher FC wechseln durch - FCE erhöht

Die zweiten 60 Minuten haben begonnen, beide Teams haben (bis auf AHalles Baro) komplett durchgewechselt. Energie spielt jetzt wie folgt: Wilke - Hofmann, Malone, Manu, Lucoqui - Reschke - Butler, Guttau, Kinsombi, Wardak - Tattermusch.

Und kurz nach Wiederanpfiff erhöht Cottbus auf 2:0 durch Wardak, die Vorlage kam von Butler.

11. Juli, 14.08 Uhr: Energie Cottbus wackelt hinten und trifft vorne

Wechselhafte 60 Minuten sind vorüber: Energie und der HFC schenken sich nichts, nach der Hydration Break hatte der Regionalliga-Klub mehr Spielanteile und Chancen, der Zweitliga-Aufsteiger hätte sich nicht über einen Rückstand beschweren können.

Stattdessen traf Hannemann nach Halbfeldflanke von Bittencourt per Kopf zur 1:0-Führung (55.), was zugleich den Halbzeitstand bedeutet.

11. Juli, 13.34 Uhr: Hydration Break und keine Tore nach 30 Minuten

Viel los auf dem Platz in den ersten 30 Minuten. Abschlüsse und Torraumaktionen auf beiden Seiten, aber keine Treffer.

Am nächsten dran war Halles Ratifo, dessen Abschluss den Pfosten küsste.

Kurz einmal Durchschnaufen nach 30 Minuten, das erste Viertel ist vorüber.
Kurz einmal Durchschnaufen nach 30 Minuten, das erste Viertel ist vorüber.  © TAG24/Lukas Schulze

11. Juli, 13.03 Uhr: Anpfiff in Finsterwalde zum XXL-Test mit Rasensprenger

Mit zwei Minuten Verspätung geht es los. Zur Erinnerung: Heute wird über zweimal 60 Minuten getestet.

Der Platz wirkt etwas trocken. Eine Minute nach Anpfiff geht der Rasensprenger an.

Die Mannschaften sind aufgelaufen, jetzt geht es los.
Die Mannschaften sind aufgelaufen, jetzt geht es los.  © TAG24/Lukas Schulze

11. Juli, 12.50 Uhr: Aufstellungen raus - so starten Energie Cottbus und der Hallesche FC

In zehn Minuten geht es los, der Sportplatz platzt bei bestem Fußballwetter aus allen Nähten.

Sportlich startet Energie so in die Partie: Lotka - Rorig, Pelivan, Campulka, Zaydan - Michelbrink, Bittencourt - Copado, Boziaris, Hannemann - Engelhardt.

Halle geht wie folgt das Spiel an: Schulze - Hauptmann, Halili, Landgraf, Langhammer - Becker, Kulke - Hartmann, Ratifo - Baro, Ehrlich.

So starten die beiden Teams in die Partie.
So starten die beiden Teams in die Partie.  © TAG24/Lukas Schulze

11. Juli, 12.20 Uhr: Über 2000 Fans in Finsterwalde zu Energie Cottbus gegen den Halleschen FC da

Wir melden uns aus Finsterwalde vom Einheitsportplatz. Hier laufen seit Tagen die Vorbereitung auf den Testspiel-Kracher gegen den Halleschen FC.

Nach ersten Angaben wurden im Vorfeld über 2000 Tickets abgesetzt, auch Sicherheitspersonal ist reichlich vor Ort. Selbst vom HFC haben sich über 100 Gästefans angekündigt.

Energie beginnt die Erwärmung in Finsterwalde, viele Fans sind auch schon da.
Energie beginnt die Erwärmung in Finsterwalde, viele Fans sind auch schon da.  © TAG24/Lukas Schulze

9. Juli, 17 Uhr: Energie legt XXL-Test gegen Halleschen FC vor Trainingslager ein

Bei Energie laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf die Abreise am Samstag ins Trainingslager.

Zuvor sollen sich die Wollitz-Elf noch einmal richtig auspowern: Der Test gegen den Halleschen FC am Samstag (13 Uhr) wurde auf 120 Minuten angesetzt. Der wahrscheinliche Plan lautet, dass alle Spieler 60 Minuten bekommen sollen, ehe am Sonntag im Trainingscamp in Österreich regeneriert wird.

Für den XXL-Test in Finsterwalde sind bereits alle Sitzplatztickets weg, Restkarten für Stehplätze sind online verfügbar.

Justin Butler (25, v.) und Kollegen müssen vor der Abreise ins Trainingslager am Samstag noch einmal richtig schwitzen.
Justin Butler (25, v.) und Kollegen müssen vor der Abreise ins Trainingslager am Samstag noch einmal richtig schwitzen.  © Frank Hammerschmidt/dpa

8. Juli, 11.30 Uhr Uhr: Energie Cottbus verlängert mit Erik Engelhardt

Weichenstellung für die Zukunft: Wie TAG24 vorab berichtete, bleibt Erik Engelhardt (28) Energie Cottbus erhalten.

Der Torjäger verlängerte seinen Vertrag "langfristig", wie der Zweitliga-Aufsteiger am Mittwochvormittag bekannt gab. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre zum Ende der neuen Spielzeit ausgelaufen.

"Er ist ein Spieler, der ein homogenes und harmonisches Umfeld braucht, in dem er sich wohlfühlen kann. Dieses Umfeld bieten wir ihm hier mit unserer vollen Unterstützung. Wir wissen, welche Qualitäten 'Panzer' hat und welchen Mehrwert er unserem Spiel gibt. Deshalb wollten wir ihn unbedingt längerfristig an uns binden. Schön, dass wir das so früh realisieren konnten und es nun Klarheit gibt", freut sich FCE-Chefcoach Claus-Dieter Wollitz (60) über die Vertragsverlängerung.

Seit seiner Rückkehr vom VfL Osnabrück im Januar 2025 ist der 28-Jährige aus dem Team der Lausitzer nicht mehr wegzudenken. In der vergangenen Saison absolvierte er alle 38 Drittligaspiele, hatte mit 22 Toren sowie sechs Vorlagen maßgeblichen Anteil am Aufstieg.

Erik Engelhardt (28) läuft auch künftig für den FCE auf.
Erik Engelhardt (28) läuft auch künftig für den FCE auf.  © FC Energie

7. Juli, 11.05 Uhr: Spieltermin klar - Cottbus startet an einem Sonntag in die 2. Liga

Mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 startet Energie Cottbus in die 2. Liga. Das war schon klar. Jetzt wurde auch der Spieltermin bekannt: Der FCE bestreitet sein Auftaktspiel am Sonntag, dem 9. August (13.30 Uhr).

Auch am 2. Spieltag ist Energie am Sonntag um 13.30 Uhr gefordert. Dann geht es zu Arminia Bielefeld. Die weiteren Spieltermine bis zur langen Länderspielpause im September sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Am 9. August hat das Warten ein Ende - dann starten Wollitz und Cottbus endlich in die 2. Liga.
Am 9. August hat das Warten ein Ende - dann starten Wollitz und Cottbus endlich in die 2. Liga.  © Jens Niering/dpa

6. Juli, 10 Uhr: FCE muss vor dem Trainingslager richtig ranklotzen

Nach dem freien Sonntag geht es rein in die Woche vor dem Trainingslager: Energie trainiert ausnahmslos täglich um 11 Uhr im Eliaspark oder in der Parzellenstraße. Dienstag gibt es eine Doppeleinheit, um 16 Uhr wird zusätzlich im Kraftraum geackert.

Am Samstag folgt der Test gegen den Halleschen FC in Finsterwalde, wohl über zweimal 60 Minuten. Sämtliche Sitzplätze für die Partie sind bereits ausverkauft, Stehplatztickets gibt es noch.

Insgesamt sind dies knackige sieben Einheiten, ehe es nach dem HFC-Test Samstagnachmittag mit dem Bus nach Oberndorf ins österreichische Tirol weitergeht.

Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze

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