Energie Cottbus im Trainingscamp: Applaus für den Trainer - Wollitz macht die 60 voll!

Alles in Kürze

Am Freitagabend verlor der Drittligist den Härtetest gegen Österreichs Erstliga-Aufsteiger SV Oberbank Ried mit 1:2 (1:1). Samstag darauf duellieren sich die Lausitzer mit FC HOGO Hertha Wels (2. Liga Österreichs, Anstoß 18 Uhr).

Warmer Empfang für Pele Wollitz am Samstagmorgen: Anlässlich des 60. Geburtstags standen sämtliche Spieler und Mitarbeiter des Klubs beim Gang zum Frühstück Spalier und würdigten den Ehrentag des Cheftrainers mit rhythmischem Klatschen.

Im Video erfahrt Ihr, wie der Coach die 90 Minuten gegen das Team aus Österreich einschätzt und was es mit der Verletzung von Justin Butler auf sich hat.

Claus-Dieter Wollitz stand nach der Niederlage gegen Ried am Mikrofon von TAG24 Rede und Antwort.

Schlusspfiff in Ried! Energie Cottbus verliert mit 1:2 (1:1) den Härtetest gegen den Bundesliga-Aufsteiger Österreichs - und das am Ende nicht unverdient. Das Siegtor für die Ösis schoss Antonio van Wyk aus der Distanz (63.).

Jetzt muss Wollitz doch wechseln: Neuzugang Justin Butler wird in einem Zweikampf am Sprunggelenk getroffen und muss humpelnd runter.

Außerdem hatte Cottbus-Trainer Wollitz vorab angekündigt, dass alle Spieler im Trainingslager 90 Minuten bekommen sollen. Gut möglich, dass sie die am Stück heute bestreiten.

Beide Teams agieren in etwa auf Augenhöhe, Cottbus hatte im Ansatz sogar die besseren Umschaltaktionen. Allerdings zeigt sich die FCE-Defensive weiter wacklig.

Halbzeitpfiff in einem aufschlussreichen Test: Zwischen Ried und Cottbus steht es 1:1. Die Gäste gingen zunächst durch Mark Grosse (31.) nach einer Halbfeldflanke in Führung, ehe Erik Engelhardt vor der Pause (41.) nach Konter ausglich.

Nach einer Schweigeminute für einen in Ried kürzlich verstorbenen Funktionär geht es los.

Gleich kann es losgehen in der Innviertel Arena. Zum Vergleich: Vor wenigen Wochen schlug Dynamo Dresden den SV Ried mit 3:1 , 1860 München gewann sogar mit 5:0 gegen die Ösis.

Alles dazu in unserem Artikel: "Kuriose Anfrage: Nationalelf Katars wollte gegen deutschen Drittligisten spielen" .

Eine kuriose Randgeschichte haben wir für Euch in der Hotellobby herausgefunden: Demnach erreichte den FC Energie eine Testspiel-Anfrage der Nationalelf Katars, die der Drittligist allerdings ablehnte.

So dürfte die Formation im 4-3-3 aussehen: Bethke - Rorig, Awortwie-Grant, Campulka, Guwara - Pelivan - Cigerci, Borgmann - Butler, Engelhardt, Boziaris.

Kleiner Einblick ins Campleben, bevor auch wir in die Mittagspause verschwinden: Neben Team, Staff und Teile des Präsidiums durften auch wir Journalisten uns in selbiges Hotel einquartieren.

Die erste Einheit des Trainingslagers ist durch. Die Startelf für abends hatte nach einem kurzen Anschwitzen nach 25 Minuten Feierabend. Der Rest zog eine gute Stunde unter den wachen Blicken des Trainerteams durch.

Pele Wollitz und sein Trainerteam machten mehrfach lautstark klar, was sie von ihrer Truppe fordern. Besonders A-Junior Joel Awuah (18) bekam Feuer bei der Abschlussübung vom erfahrene Trainer, der mit den Kopfbällen des Manndeckers so gar nicht zufrieden war. Exemplarisch eine Ansage: "Du gehst künftig nicht mehr in die Schule, sondern nur noch ans Kopfballpendel."