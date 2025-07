Energie Cottbus im Trainingscamp: Drei Tore, ein Sieg, aber kein Glanz gegen Wels

Auch im zweiten Durchgang fehlte das ganz große Tempo und der Glanz, dafür gab es es drei Tore:

Moustfa traf aus dem Rückraum - unter gütiger Mithilfe des Wels-Keepers (54.). In der 66. Minute glichen die Gastgeber per Kopfball nach einer Ecke durch Luca Tischler aus, ehe erneut Moustfa den FCE in Führung brachte (68.). In der 89. Minute vollende Theo Ogbidi zum 3:1-Endstand (89.).