Energie Cottbus im Trainingscamp: Ein Youngster brilliert und lässt Wollitz entzücken

Energie Cottbus im Trainingslager: Der FCE hat den zweiten Test gegen HOGO Wels gewonnen, ein Youngster lässt Trainer Wollitz entzückt zurück.

Von Lukas Schulze

Hagenberg im Mühlkreis (Österreich) - Energie Cottbus bestreitet zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder ein Trainingslager! Noch bis zum 23. Juli bezieht der Drittligist im österreichischen Hagenberg nahe Linz Quartier.

Alles in Kürze Energie Cottbus fährt ins Trainingslager nach Hagenberg

Zwei Testspiele gegen SV Oberbank Ried und FC Hertha Wels

Vormittags-Training in Cottbus, dann Abfahrt nach Österreich

Ankunft im Hotel in Hagenberg um 18 Uhr geplant

Geplant sind neben Teambuilding und taktischen Feinheiten unter anderem zwei Testspiele: Am Freitagabend verlor der Drittligist den Härtetest gegen Österreichs Erstliga-Aufsteiger SV Oberbank Ried mit 1:2 (1:1). Samstag darauf duellierten sich die Lausitzer mit FC HOGO Hertha Wels (2. Liga Österreichs). TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

19. Juli, 23.30 Uhr: Wollitz lobt ausgiebig Youngster Moustfa und wünscht sich mehr Aktionen von Tallig

Nach der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und dem 3:1-Sieg der Moral über HOGO Wels äußerte sich FCE-Trainer Pele Wollitz im TAG24-Interview … Über die Mannschaftsleistung: "Erstmal war es für die Jungs heute nicht einfacher. A wegen des Wetters und b ist es immer schwieriger einen Tag später zu spielen, allein von der Spannung her. Nachdem wir nach 35 Minuten umgestellt haben, haben wir die Spielkontrolle bekommen. Wir sind auch gut aus der Halbzeit gekommen und dann hat man gesehen, was Unbekümmertheit ausmacht, was Talent ausmacht. Can Moustfa schießt zwei wunderschöne Tore und bereitet ein drittes Tor außergewöhnlich vor [...] wichtig ist, dass die Jungs Spielkondition kriegen." Über Erik Talligs Leistung: "Er hat 130 Drittliga-Spiele, dann sind mir das zu wenig Aktivitäten. Da würde ich mir für ihn wünschen, dass er das Spiel mehr an sich reißt, mehr Überzeugung in seine Aktionen bekommt."

Über Janis Juckels neue Rolle als Rechtsverteidiger: "Erstmal ist es positiv, dass er die Position komplett annimmt. Er wird natürlich nicht der klassische Außenverteidiger sein, der das so interpretieren kann wie Henry Rorig. Außerdem haben wir im Mittelfeldzentrum ein Überangebot." Zu den Transferbemühungen: "Es wird spannend die nächsten zwei Wochen. Dennoch ist es kein Geheimnis, wir wollen auf dem Transfermarkt was machen. Ich hoffe, dass uns das gelingt, weil ich denke, dass die Mannschaft so ein paar Stabilisatoren braucht gerade für diese vielen jungen Spieler."

Pele Wollitz lobte nach dem Spiel im TAG24-Interview Youngster Can Moustfa fast schon überschwänglich. © Frank Hammerschmidt/dpa

19. Juli, 19.40 Uhr: Energie Cottbus gewinnt den Test gegen HOGO Wels glanzlos

Auch im zweiten Durchgang fehlte das ganz große Tempo und der Glanz, dafür gab es insgesamt drei Cottbuser Tore: Moustfa traf aus dem Rückraum - unter gütiger Mithilfe des Wels-Keepers (54.). In der 66. Minute glichen die Gastgeber per Kopfball nach einer Ecke durch Luca Tischler aus, ehe erneut Moustfa den FCE in Führung brachte (68.). In der 89. Minute vollende Theo Ogbidi zum 3:1-Endstand (89.).

Auch ohne das ganz große Tempo und Glanz gewinnt Energie den Test mit 3:1. © TAG24/Lukas Schulze

19. Juli, 18.54 Uhr: Torwartwechsel bei Energie Cottbus

Nach nur elf Minuten Pause geht es schon weiter. Tatsächlich war das Tempo im ersten Durchgang auch nicht so hoch. Bei Energie bekommt im zweiten Abschnitt der neu verpflichtete Max Böhnke im Tor die Chance. Weiter geht's.

19. Juli, 18.42 Uhr: Halbzeit ohne spektakuläre Aktionen

Ein relativer dröger Kick auf überschaubarem Niveau geht in die Pause. Energie im zweiten Anzug ohne die wirklich klaren Chancen. Wels kam nach Cottbuser Ballverlusten im Umschaltspiel zu mehreren Möglichkeiten. Da Sebald einen selbst verschuldeten Elfmeter (8.) hielt, steht es 0:0.

19. Juli, 17.57 Uhr: Auf geht's für Energie Cottbus in den zweiten Test gegen HOGO Wels

Die Tribüne füllt sich. Das könnten heute bestimmt 200 Energie-Fans werden. Auch die Teams haben den Platz betreten. Das Spiel wird drei Minuten vor 18 Uhr angepfiffen, auf geht's!

Überpünktlich betreten die Teams den Platz. Es geht drei Minuten früher los. © TAG24/Lukas Schulze

19. Juli, 17.20 Uhr: Wollitz tauscht elfmal durch

Die Aufstellung ist da. Wir erwartet tauscht Wollitz elfmal durch. Wir vermuten folgende Formation: Sebald - Juckel, Duah, Slamar, Zaydan - Hofmann - Heidrich, Moustfa - Ogbidi, Tattermusch, Tallig. Auch Keeper Böhnke und Youngster Awuah kamen noch nicht zum Einsatz. Gar nicht im Kader sind die angeschlagenen Cigerci, Hajrulla und der verletzte Butler.

Die Aufwärmung hat begonnen. Schatten gibt es nur auf Seite der Tribüne. © TAG24/Lukas Schulze

19. Juli, 17 Uhr: Zweites Testspiel für Energie Cottbus

Energie Cottbus ist in Wels in der HUBER Arena angekommen. Gastgeber ist der frisch in die 2. Liga Österreichs aufgestiegenen FC HOGO Hertha Wels. Schon jetzt ist klar, dass die Startelf grundlegend anders aussehen wird zu der am Vortag. Dies hatte Pele Wollitz angekündigt.

Blick von der einzigen Tribüne der HUBER Arena in Wels. © TAG24/Lukas Schulze

19. Juli, 12.30 Uhr: Leichte Entwarnung bei Justin Butler

Wie schwer hat sich Neuzugang Justin Butler am Vorabend verletzt? Diese Frage beschäftigt am darauffolgenden Tag nicht nur die mitgereisten Fans im Camp. Nach Auskunft des Vereins hat Butler im Test bei der SV Oberbank Ried eine nicht näher definierte Sprunggelenksverletzung erlitten. Trainer Pele Wollitz erklärt: "Wir haben ihn bis auf Weiteres aus dem Mannschaftstraining genommen und warten nun ab, wie es sich entwickelt. Er wird im Trainingslager bleiben, da wir vor Ort sehr gute Bedingungen haben. Es besteht durchaus Grund zur Annahme, dass es nichts Gravierendes ist, was wir natürlich alle hoffen."

Justin Butler wurde am Montag als Neuzugang vorgestellt, muss jetzt erst einmal verletzungsbedingt pausieren. © Frank Hammerschmidt/dpa

19. Juli, 11.20 Uhr: Präsident Sebastian Lemke über Nacht angereist

Seit heute ist auch der FCE-Präsident vor Ort. Sebastian Lemke reiste über Nacht aus Berlin nach, erreichte das Teamhotel nach eigenen Aussagen morgens um 5 Uhr und hat eine Stunde geschlafen. Auch sein Sohn ist dabei und misst sich am Geburtstag des Trainers mit Wollitz im Zielschießen und Bälle schlagen.

Präsident Sebastian Lemke (l.) hat es sich nach langer Autofahrt auf einer Bank in der Sonne bequem gemacht. © TAG24/Lukas Schulze

Unter anderem Trainer Wollitz und Präsidenten-Sohn Robin duellieren sich in verschiedenen Challenges. © TAG24/Lukas Schulze

19. Juli, 11 Uhr: Energie Cottbus absolviert locker-spaßige Einheit am Vormittag

Nach dem intensiven Testspiel vom Vorabend absolvieren die FCE-Profis am Vormittag eine locker-spaßige Einheit. Während Pelivan, Boziaris, Rorig, Guwara und Engelhardt rundenweise auslaufen, spielt der Rest des Teams in zwei Gruppen Rondo. Der Verdacht liegt nahe, dass die Läufergruppe heute komplett pausiert. Dagegen werden nach Aussage von Wollitz die Spieler, die gestern nicht zum Einsatz kamen, heute 90 Minuten bekommen. Weiter individuell arbeiten Thiele und Hannemann, während Cigerci, Butler, Hajrulla nach den Strapazen des Testspiels gänzlich pausierten. Bei aller guter Laune ist für Nachmittag aber auch eine kritische Auswertung des Ried-Tests angekündigt worden.

Kurze Aufwärmung muss sein. © TAG24/Lukas Schulze

Gute Laune beim Rondo. © TAG24/Lukas Schulze

Auch Co-Trainer Tobias Röder lockert die Beine. © TAG24/Lukas Schulze

19. Juli, 9 Uhr: Pele Wollitz feiert 60. Geburtstag

Warmer Empfang für Pele Wollitz am Samstagmorgen: Anlässlich des 60. Geburtstags standen sämtliche Spieler und Mitarbeiter des Klubs beim Gang zum Frühstück Spalier und würdigten den Ehrentag des Cheftrainers mit rhythmischem Klatschen. Vor versammelter Belegschaft hielt der Jubilar eine große Rede. Mehr Eindrücke später!

Pele Wollitz begeht im Trainingslager seinen 60. Geburtstag. © Frank Hammerschmidt/dpa

18. Juli, 22.09 Uhr: Was Pele Wollitz zur Niederlage gegen Ried sagt

Claus-Dieter Wollitz stand nach der Niederlage gegen Ried am Mikrofon von TAG24 Rede und Antwort. Im Video erfahrt Ihr, wie der Coach die 90 Minuten gegen das Team aus Österreich einschätzt und was es mit der Verletzung von Justin Butler auf sich hat.

18. Juli, 19.55 Uhr: Energie Cottbus verliert Härtetest gegen SV Ried

Schlusspfiff in Ried! Energie Cottbus verliert mit 1:2 (1:1) den Härtetest gegen den Bundesliga-Aufsteiger Österreichs - und das am Ende nicht unverdient. Das Siegtor für die Ösis schoss Antonio van Wyk aus der Distanz (63.). Speziell defensiv offenbarte der FCE viele Lücken, Stellungsfehler und Abstimmungsprobleme.