Energie Cottbus im Trainingscamp: Erste Einheit beginnt, Wollitz warnt vor Urlaubsstimmung

Alles in Kürze

Am Freitagabend, einen Tag nach der Ankunft, geht es gegen Österreichs Erstliga-Aufsteiger SV Oberbank Ried (18 Uhr). Tags darauf duellieren sich die Lausitzer mit FC HOGO Hertha Wels (2. Liga Österreichs, Anstoß ebenfalls 18 Uhr).

Heute Vormittag wird einmal trainiert, ehe am Abend das Testspiel gegen den SV Ried (18 Uhr) ansteht. Handgezählte 14 Fans sind auch am Trainingsplatz, haben den langen Weg aus der Lausitz auf sich genommen.

Guten Morgen aus Österreich! Der Himmel ist bewölkt, es sind etwa 15 Grad, ideale Bedingungen zum Trainieren. Trainer Pele Wollitz hat das Team eben in einer längeren Ansprache auf die kommenden Tage eingestimmt. Tenor: Wir sind nicht zum Urlauben hier.

Viele Spieler wirkten nach der langen Fahrt etwas müde, die Dämmerung hat längst eingesetzt. Unmittelbar nach der Ankunft ging es für die Akteure in den Speisesaal zum Abendessen. Danach ist Nachtruhe angesagt, denn morgen wartet eine Doppeleinheit aus Vormittags-Training und Testspiel auf die Truppe.

Um 21.22 Uhr rollte der Bus endlich ein - gut drei Stunden später als geplant ist das Team endlich da. Trainer Pele Wollitz streckte sich erst einmal ausgiebig beim Ausstieg aus dem Bus, der 13 Uhr in Cottbus gestartet war.

Wir haben die Wartezeit auf die Mannschaft genutzt und mit Torwart-Trainer Anton Wittmann über die Verpflichtung von Max Böhnke gesprochen. Der junge Keeper hatte sich vor Kurzem in Cottbus vorgestellt, anschließend aber auch bei zwei anderen Klubs.

