Energie Cottbus im Trainingscamp: FCE mit komplett neuer Elf in Wels

Alles in Kürze

Am Freitagabend verlor der Drittligist den Härtetest gegen Österreichs Erstliga-Aufsteiger SV Oberbank Ried mit 1:2 (1:1). Samstag darauf duellieren sich die Lausitzer mit FC HOGO Hertha Wels (2. Liga Österreichs, Anstoß 18 Uhr).

Energie Cottbus ist in Wels in der HUBER Arena angekommen. Gastgeber ist der frisch in die 2. Liga Österreichs aufgestiegenen FC HOGO Hertha Wels.

Schon jetzt ist klar, dass die Startelf grundlegend anders aussehen wird zu der am Vortag. Dies hatte Pele Wollitz angekündigt.