Energie Cottbus im Trainingscamp: Justin Butler zurück im Training

Energie Cottbus im Trainingslager: Im Montagstraining ist Justin Butler für viele Beobachter früher als vermutet zurück.

Von Lukas Schulze

Hagenberg im Mühlkreis (Österreich) - Energie Cottbus bestreitet zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder ein Trainingslager! Noch bis zum 23. Juli bezieht der Drittligist im österreichischen Hagenberg nahe Linz Quartier.

Alles in Kürze Energie Cottbus fährt ins Trainingslager nach Hagenberg

Zwei Testspiele gegen SV Oberbank Ried und FC Hertha Wels

Vormittags-Training in Cottbus, dann Abfahrt nach Österreich

Ankunft im Hotel in Hagenberg um 18 Uhr geplant

Geplant sind neben Teambuilding und taktischen Feinheiten unter anderem zwei Testspiele: Am Freitagabend verlor der Drittligist den Härtetest gegen Österreichs Erstliga-Aufsteiger SV Oberbank Ried (Bundesliga Österreich) mit 1:2 (1:1). Am Samstag schlugen die Lausitzer den FC HOGO Hertha Wels (2. Liga Österreichs) mit 3:1 (0:0). TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

21. Juli, 10.45 Uhr: Justin Butler zurück im Training

Das Montagstraining läuft in zwei Gruppen. Während die Akteure, die am Samstag im Einsatz waren mit einem ausgiebigen Stretching beginnen, übt der Rest der Truppe mit dem Ball. Erfreulich aus Energie-Sicht: Auch Justin Butler ist wieder auf dem Platz. Die Sprunggelenksverletzung von Freitagabend scheint nicht allzu schlimm zu sein.

Los geht's: Die Startelf von Freitag beginnt mit dem Einlaufen. © TAG24/Lukas Schulze

Anschließend geht es an Fuß- und Ballarbeit. Der am Freitag verletzt ausgewechslete Justin Butler (3.v.l.) mischt voll mit. © TAG24/Lukas Schulze

21. Juli, 10 Uhr: Sebastian Lemke schießt gegen Aachens Kaderplaner Erdal Celik

Wir starten heute mit einer Aufbereitung des Talkformats "Rotweiss" von Sonntagabend. Neben der Personalie Bittroff äußerte sich Energie-Präsident Sebastian Lemke in aller Deutlichkeit über Aachens Kaderplaner Erdal Celik. Mehr in unserem Artikel: "Wegen Cigerci: Cottbus-Boss schießt gegen Aachens Kaderplaner: 'Er sollte seinen Mund halten'".

20. Juli, 22 Uhr: Rückkehr von Ex-Energieler Bittroff vorerst vom Tisch

Noch ist im Cottbuser Hotel nicht das Licht aus. Ganz im Gegenteil! Am Sonntagabend streamte der Verein live aus der Hotellobby das Fanformat "Rotweiss". Dabei wurde auch eine mögliche Verpflichtung vom vereinslosen Ex-Energieler Alexander Bittroff (143 Spiele für den Verein) diskutiert, der bei mehreren FCE-Testspielen als Beobachter beiwohnte und sich offen, ob einer Rückkehr zeigte. Allerdings sieht es momentan nicht nach einer Rückkehr aus, Präsident Sebastian Lemke deutlich: "Ich glaube, dass er dem Verein noch sehr verbunden ist [...] wir haben uns auch gerne ausgetauscht und noch ein bisschen gequatscht. Aber das ist momentan kein Thema in irgendeinem Kader oder Vertragsgespräch."

Alexander Bittroff (zuletzt bei Jahn Regensburg) kehrt vorerst nicht zu seinem Jugendklub zurück. © Picture Point / Gabor Krieg

20. Juli, 19.10 Uhr: Wollitz zieht sportliche Zwischenbilanz

Nach den beiden Testspielen stand Pele Wollitz TAG24 Rede und Antwort. Wir haben für Euch kurz zusammengefasst, was sportlich gut lief und was noch besser werden muss: "Zwischenbilanz bei Energie Cottbus: Wollitz erklärt, was funktioniert und was hakt".

20. Juli, 17 Uhr: Das macht der Wollitz-Berater im Trainingslager!

Seit Donnerstagabend ist auch René Deffke (58) im Cottbuser Trainingslager. TAG24 sprach mit dem Berater von Chefcoach Pele Wollitz (60), der auch Co-Trainer Tobias Röder (27) und Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) betreut. Nergiz war einst Kapitän unter Deffke in den 2010er-Jahren in einer Paderborner Bezirksliga-Truppe. Wollitz und Deffke kennen sich seit 1995, wo sie in Wolfsburg zusammenspielten. Im Jahr 2000 gründete er seine erste eigene Agentur. Wollitz sei mehr als Klient für ihn, vielmehr pflege er seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft zu ihm. Für den runden Geburtstag von Wollitz habe Deffke nach seinem Urlaub in Kroatien und Slowenien gerne einen Zwischenstop in Österreich eingelegt, ehe es Dienstag in seine Paderborner Heimat weitergehe. Klar ist aber: Deffke tauscht sich natürlich auch mit den Cottbuser Verantwortlichen über die sportliche Entwicklung aus.

Auch René Deffke (58) ist seit mehreren Tagen Gast im Cottbuser Hotel in Österreich. (Archivbild) © IMAGO / Matthias Koch

20. Juli, 10.30 Uhr: Regenerativer Sonntag, langsamer Start in den Tag

Der Morgen nach dem 60. Geburtstag beginnt spät und verschlafen. Kleckerweise trudeln Mitarbeiter und Spieler zum Frühstück ein. Für viele war es eine lange Nacht, nachzulesen unter: "Wollitz gibt den Feierbefehl! 60. Geburtstag bis weit nach Mitternacht". Vormittags sind Regeneration in Kältebecken oder Sauna angeordnet. Nachmittags stehen Einzelgespräche und verschiedene Workshops mit den Spielern auf dem Programm. Auf dem Rasen wird heute nicht gearbeitet.

Auch die Vereinsgremien lassen den Start in den Tag ruhig angehen. © TAG24/Lukas Schulze

19. Juli, 23.30 Uhr: Wollitz lobt ausgiebig Youngster Moustfa und wünscht sich mehr Aktionen von Tallig

Nach der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und dem 3:1-Sieg der Moral über HOGO Wels äußerte sich FCE-Trainer Pele Wollitz im TAG24-Interview … Über die Mannschaftsleistung: "Erst mal war es für die Jungs heute nicht einfacher. A wegen des Wetters und B ist es immer schwieriger, einen Tag später zu spielen, allein von der Spannung her. Nachdem wir nach 35 Minuten umgestellt haben, haben wir die Spielkontrolle bekommen. Wir sind auch gut aus der Halbzeit gekommen und dann hat man gesehen, was Unbekümmertheit ausmacht, was Talent ausmacht. Can Moustfa schießt zwei wunderschöne Tore und bereitet ein drittes Tor außergewöhnlich vor. [...] Wichtig ist, dass die Jungs Spielkondition kriegen." Über Erik Talligs Leistung: "Er hat 130 Drittliga-Spiele, dann sind mir das zu wenige Aktivitäten. Da würde ich mir für ihn wünschen, dass er das Spiel mehr an sich reißt, mehr Überzeugung in seine Aktionen bekommt."

Über Janis Juckels neue Rolle als Rechtsverteidiger: "Erst mal ist es positiv, dass er die Position komplett annimmt. Er wird natürlich nicht der klassische Außenverteidiger sein, der das so interpretieren kann wie Henry Rorig. Außerdem haben wir im Mittelfeldzentrum ein Überangebot." Zu den Transferbemühungen: "Es wird spannend die nächsten zwei Wochen. Dennoch ist es kein Geheimnis, wir wollen auf dem Transfermarkt was machen. Ich hoffe, dass uns das gelingt, weil ich denke, dass die Mannschaft so ein paar Stabilisatoren braucht gerade für diese vielen jungen Spieler."

Pele Wollitz lobte nach dem Spiel im TAG24-Interview Youngster Can Moustfa fast schon überschwänglich. © Frank Hammerschmidt/dpa

19. Juli, 19.40 Uhr: Energie Cottbus gewinnt den Test gegen HOGO Wels glanzlos

Auch im zweiten Durchgang fehlte das ganz große Tempo und der Glanz, dafür gab es insgesamt drei Cottbuser Tore: Moustfa traf aus dem Rückraum - unter gütiger Mithilfe des Wels-Keepers (54.). In der 66. Minute glichen die Gastgeber per Kopfball nach einer Ecke durch Luca Tischler aus, ehe erneut Moustfa den FCE in Führung brachte (68.). In der 89. Minute vollende Theo Ogbidi zum 3:1-Endstand (89.).

Auch ohne das ganz große Tempo und Glanz gewinnt Energie den Test mit 3:1. © TAG24/Lukas Schulze

19. Juli, 18.54 Uhr: Torwartwechsel bei Energie Cottbus

Nach nur elf Minuten Pause geht es schon weiter. Tatsächlich war das Tempo im ersten Durchgang auch nicht so hoch. Bei Energie bekommt im zweiten Abschnitt der neu verpflichtete Max Böhnke im Tor die Chance. Weiter geht's.

19. Juli, 18.42 Uhr: Halbzeit ohne spektakuläre Aktionen

Ein relativer dröger Kick auf überschaubarem Niveau geht in die Pause. Energie im zweiten Anzug ohne die wirklich klaren Chancen. Wels kam nach Cottbuser Ballverlusten im Umschaltspiel zu mehreren Möglichkeiten. Da Sebald einen selbst verschuldeten Elfmeter (8.) hielt, steht es 0:0.