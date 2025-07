Energie Cottbus im Trainingscamp: Teamankunft verzögert

Alles in Kürze

Am Freitagabend, einen Tag nach der Ankunft, geht es gegen Österreichs Erstliga-Aufsteiger SV Oberbank Ried (18 Uhr). Tags darauf duellieren sich die Lausitzer mit FC HOGO Hertha Wels (2. Liga Österreichs, Anstoß ebenfalls 18 Uhr).

Sidefact am Rande: Vor gut einem Jahr gastierte die deutsche Frauen-Nationalelf für mehrere Tage in Hagenberg im Mühlkreis. Das Team des damaligen Bundestrainers Horst Hrubesch bereitete sich auf die EM-Qualifikation vor.

FCE-Oberhaupt Sebastian Lemke (42) hat dem am Mittwoch vor der Abreise einen Riegel vorgeschoben: "'Sommerloch-Thema': Cottbus-Präsident spricht Machtwort im Cigerci-Hickhack!"

Dazu gesellen sich die U19-Akteure Jannis Zaydan (18) und Joel Awuah (18) genauso wie Gastspieler Dennis Duah (21) von Dynamo Dresden, der weiter um einen Vertrag in Cottbus kämpft.

Einen Tag vor der Abreise hat Energie seinen Reisekader bekannt gegeben: Von den 25 Vertragsspielern sind bis auf Hertha-Leihgabe Lukas Michelbrink (Sprunggelenksverletzung) alle an Bord. Darunter auch die zum Wochenstart verpflichteten Probespieler Justin Butler und Leon Guwara.

Hagenberg im Mühlkreis ist eine kleine Gemeinde mit gut 3000 Einwohnern. Hier lässt auf jeden Fall in aller Ruhe trainieren.

Böhnke befand sich vor rund drei Wochen im Probetraining des Drittligisten, später dann auch beim 1. FC Lokomotive Leipzig sowie dem Greifswalder FC. Nun also entschieden sich die Vereinsoffiziellen letztendlich doch dafür, ihn unter Vertrag zu nehmen. Alles Wissenswerte zum Böhnke-Deal findet Ihr später auf TAG24.

Wie die Brandenburger am heutigen Donnerstag bekannt gaben, kommt Max Böhnke (21) vom Regionalliga-Klub TSV Aubstadt. Der 21-Jährige komplettiert damit das Torhüter-Trio beim FCE neben Elias Bethke (22) und Alexander Sebald (28).

Energie hat kurz vor der Abfahrt ins Trainingslager nach Hagenberg in Österreich einen neuen Schlussmann verpflichtet, der mit an Bord geht.

Wir haben vorab den heutigen Zeitplan für Euch in Erfahrung gebracht. In diesen Minuten läuft das Vormittags-Training des Drittligisten - noch in Cottbus.

Danach wird zu Mittag gespeist und anschließend geht die Klassenfahrt los ins gut 500 Kilometer entfernte Hagenberg im Mühlkreis. Geplante Ankunft im Hotel ist um 18 Uhr. Ein Abendbrot und frühe Nachtruhe sollen folgen. Schließlich spielt Energie danach an zwei Tagen.