Energie Cottbus im Trainingscamp: Das ist der Fahrplan des ersten Tages

Alles in Kürze

Am Freitagabend, einen Tag nach der Ankunft, geht es gegen Österreichs Erstliga-Aufsteiger SV Oberbank Ried (18 Uhr). Tags darauf duellieren sich die Lausitzer mit FC HOGO Hertha Wels (2. Liga Österreichs, Anstoß ebenfalls 18 Uhr).

Wir haben vorab den heutigen Zeitplan für Euch in Erfahrung gebracht. In diesen Minuten läuft das Vormittags-Training des Drittligisten - noch in Cottbus.

Danach wird zu Mittag gespeist und anschließend geht die Klassenfahrt los ins gut 500 Kilometer entfernte Hagenberg im Mühlkreis. Geplante Ankunft im Hotel ist 18 Uhr. Ein Abendbrot und frühe Nachtruhe sollen folgen. Schließlich spielt Energie danach an zwei Tagen.