Energie Cottbus im Trainingscamp: "Du gehst künftig nur noch ans Kopfballpendel"

Energie Cottbus im Trainingslager: Pele Wollitz drückt Youngster eine Ansage: "Du gehst künftig nicht mehr in die Schule, sondern nur noch ans Kopfballpendel."

Von Lukas Schulze

Hagenberg im Mühlkreis (Österreich) - Energie Cottbus fährt zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder ins Trainingslager! Vom 17. bis 23. Juli bezieht der Drittligist im österreichischen Hagenberg nahe Linz Quartier.

Geplant sind neben Teambuilding und taktischen Feinheiten unter anderem zwei Testspiele: Am Freitagabend, einen Tag nach der Ankunft, geht es gegen Österreichs Erstliga-Aufsteiger SV Oberbank Ried (18 Uhr). Tags darauf duellieren sich die Lausitzer mit FC HOGO Hertha Wels (2. Liga Österreichs, Anstoß ebenfalls 18 Uhr). TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

18. Juli, 12.30 Uhr: Familiäre Atmosphäre im Hotel

Kleiner Einblick ins Campleben, bevor auch wir in die Mittagspause verschwinden: Neben Team, Staff und Teile des Präsidiums durften auch wir Journalisten uns in selbiges Hotel einquartieren. Selbst einige Fans haben den Standort herausbekommen und sich hier eingebucht. Der Umgang ist offen und herzlich, fast schon familiär, man kennt sich. Der Zeitplan für den Rest des Tages sieht wie folgt aus: 14 Uhr Mittagessen, 14.45 Uhr Teambesprechung und 15 Uhr Abfahrt ins gut anderthalb Stunden entfernte Ried. Anstoß dort ist 18 Uhr.

In der Hotellobby tummeln sich auch kleine und große Fans. © TAG24/Lukas Schulze

18. Juli, 11.30 Uhr: Erstes Training vorbei, Youngster geht "künftig nur noch ans Kopfballpendel"

Die erste Einheit des Trainingslagers ist durch. Die Startelf für abends hatte nach einem kurzen Anschwitzen nach 25 Minuten Feierabend. Der Rest zog eine gute Stunde unter den wachen Blicken des Trainerteams durch. Pele Wollitz und sein Trainerteam machten mehrfach lautstark klar, was sie von ihrer Truppe fordern. Besonders A-Junior Joel Awuah (18) bekam Feuer bei der Abschlussübung vom erfahrene Trainer, der mit den Kopfbällen des Manndeckers so gar nicht zufrieden war. Exemplarisch eine Ansage: "Du gehst künftig nicht mehr in die Schule, sondern nur noch ans Kopfballpendel."

Im Trainingsspiel auf kleinem Feld ging es heiß und lautstark zu. © TAG24/Lukas Schulze

Zum Abschluss standen Flanken vond er Seite und Abschlüsse auf dem Programm. © TAG24/Lukas Schulze

Das Training endete im Nieselregen, der Weg zurück zum Hotel führt an zwei kleinen Teichen vorbei. © TAG24/Lukas Schulze

18. Juli, 10.30 Uhr: Training in zwei Gruppen, ist das hier schon die Startelf für Abend

Auffällig bei der ersten Einheit: Das Trainerteam hat den Kader in zwei Gruppen geteilt. Die eine Hälfte absolviert ein spaßiges Rondo und dürfte heute Abend im Test starten. Namentlich sind das Rorig, Awortwie-Grant, Campulka, Guwara, Pelivan, Cigerci, Borgmann, Butler, Engelhardt, Boziaris. Der Rest vergnügt sich in Passformen. Thema: Technische Genauigkeit und Passwege öffnen. Im Anschluss folgen Antritte und ein Dreier-Turnier im Vier gegen Vier. Timmy Thiele und Moritz Hannemann trainieren erwartungsgemäß individuell nach ihre Verletzungen.

Das Team wird in zwei Gruppen geteilt. Während die potenzielle Startelf für Abend eher ruhig angehen lässt, muss der Rest schuften. © TAG24/Lukas Schulze

18. Juli, 10.05 Uhr: Die erste Einheit hat begonnen

Guten Morgen aus Österreich! Der Himmel ist bewölkt, es sind etwa 15 Grad, ideale Bedingungen zum Trainieren. Trainer Pele Wollitz hat das Team eben in einer längeren Ansprache auf die kommenden Tage eingestimmt. Tenor: Wir sind trotz Gebirgspanorama nicht zum Urlauben hier. Heute Vormittag wird einmal trainiert, ehe am Abend das Testspiel gegen den SV Ried (18 Uhr) ansteht. Handgezählte 14 Fans sind auch am Trainingsplatz, haben den langen Weg aus der Lausitz auf sich genommen.

Das Team hat den Trainingsplatz unweit des Hotels betreten. © TAG24/Lukas Schulze

Trainer Pele Wollitz spricht erstmals nach der Ankunft länger zum Team. © TAG24/Lukas Schulze

17. Juli, 21.22 Uhr: Kurz vor der Nachtruhe ist das Team da

Um 21.22 Uhr rollte der Bus endlich ein - gut drei Stunden später als geplant ist das Team endlich da. Trainer Pele Wollitz streckte sich erst einmal ausgiebig beim Ausstieg aus dem Bus, der 13 Uhr in Cottbus gestartet war. Viele Spieler wirkten nach der langen Fahrt etwas müde, die Dämmerung hat längst eingesetzt. Unmittelbar nach der Ankunft ging es für die Akteure in den Speisesaal zum Abendessen. Danach ist Nachtruhe angesagt, denn morgen wartet eine Doppeleinheit aus Vormittags-Training und Testspiel auf die Truppe.

Gegen 21.22 Uhr rollte der Bus ein. © TAG24/Lukas Schulze

Die Spieler stiegen nach über acht Stunden Reisezeit aus dem Bus. © TAG24/Lukas Schulze

17. Juli, 20.58 Uhr: Max Böhnke ist verpflichtet, doch so klar war der Transfer nicht

Wir haben die Wartezeit auf die Mannschaft genutzt und mit Torwart-Trainer Anton Wittmann über die Verpflichtung von Max Böhnke gesprochen. Der junge Keeper hatte sich vor Kurzem in Cottbus vorgestellt, anschließend aber auch bei zwei anderen Klubs. Alle Hintergründe des Werdegangs lest Ihr in diesem Artikel: "Torwart stellte sich bei drei Klubs in drei Wochen vor - jetzt hat er sich entschieden".

17. Juli, 19 Uhr: Ankunft des Teams verzögert sich

Wir sind im Hotel angekommen. Der Staff ist auch da. Wer fehlt, ist die Mannschaft. Nach Auskunft von Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht wird das Team erst um 21 Uhr erwartet. Grund sind die Lenkzeiten des Busfahrers und die ohnehin längere Route über Nürnberg und Regensburg. Wir hatten eine Route über Tschechien gewählt.

Das Hotel ist vorbereitet auf Energie Cottbus. Noch lässt das Team auf sich warten. © TAG24/Lukas Schulze

17. Juli, 16 Uhr: Deutsche Frauen-Nationalelf quartierte 2024 in Hagenberg

Sidefact am Rande: Vor gut einem Jahr gastierte die deutsche Frauen-Nationalelf für mehrere Tage in Hagenberg im Mühlkreis. Das Team des damaligen Bundestrainers Horst Hrubesch bereitete sich auf die EM-Qualifikation vor. Durchaus erfolgreich - die zwei darauffolgenden Partien gegen Österreich (3:2) und anschließend Island (3:1) glückten wenige Tage später. Ein gutes Omen für den Cottbuser Saisonstart?

Wenige Tage nach dem "Bootcamp" in Hagenberg im April 2024 besiegten die DFB-Frauen die Damen Österreichs. © Expa/Reinhard Eisenbauer/APA/dpa

17. Juli, 15 Uhr: Auch Tolcay Cigerci dabei, Energie-Präsident schiebt Wechsel einen Riegel vor

Unter den Reisenden befindet sich selbstverständlich Cottbus' Ausnahmekönner Tolcay Cigerci (30). Um den Spielmacher gibt es seit Wochen Gerüchte um einen Wechsel zu Liga-Konkurrent Alemannia Aachen. FCE-Oberhaupt Sebastian Lemke (42) hat dem am Mittwoch vor der Abreise einen Riegel vorgeschoben: "'Sommerloch-Thema': Cottbus-Präsident spricht Machtwort im Cigerci-Hickhack!"

17. Juli, 14 Uhr: Dennis Duah an Bord - diese Spieler sitzen im Bus

Einen Tag vor der Abreise hat Energie seinen Reisekader bekannt gegeben: Von den 25 Vertragsspielern sind bis auf Hertha-Leihgabe Lukas Michelbrink (Sprunggelenksverletzung) alle an Bord. Darunter auch die zum Wochenstart verpflichteten Probespieler Justin Butler und Leon Guwara. Dazu gesellen sich die U19-Akteure Jannis Zaydan (18) und Joel Awuah (18) genauso wie Gastspieler Dennis Duah (21) von Dynamo Dresden, der weiter um einen Vertrag in Cottbus kämpft.

Ort und Verein waren 2024 ein anderer, der Anlass ist derselbe: Für Dynamos Dennis Duah (21) geht es wieder ins Trainingslager. Diesmal als Cottbuser Gast. © Lutz Hentschel

17. Juli, 13 Uhr: Der Reisebus rollt Richtung Österreich

Das Mittagessen ist durch, jetzt kann es losgehen. Das Navi sagt mindestens fünf Stunden Fahrt. Die Reiseroute führt über Dresden, Prag und Budweis bis vor die Stadttore von Linz. Hagenberg im Mühlkreis ist eine kleine Gemeinde mit gut 3000 Einwohnern. Hier lässt auf jeden Fall in aller Ruhe trainieren.

Das Gepäck der FCE-Akteure wird im Laderaum verstaut. © FC Energie Cottbus

Die Koffer sind gepackt, der FCE-Mannschaftsbus rollt. © FC Energie Cottbus

17. Juli, 12.02 Uhr: Energie Cottbus komplettiert Torhüter-Trio

Energie hat kurz vor der Abfahrt ins Trainingslager nach Hagenberg in Österreich einen neuen Schlussmann verpflichtet, der mit an Bord geht. Wie die Brandenburger am heutigen Donnerstag bekannt gaben, kommt Max Böhnke (21) vom Regionalliga-Klub TSV Aubstadt. Der 21-Jährige komplettiert damit das Torhüter-Trio beim FCE neben Elias Bethke (22) und Alexander Sebald (28). Böhnke befand sich vor rund drei Wochen im Probetraining des Drittligisten, später dann auch beim 1. FC Lokomotive Leipzig sowie dem Greifswalder FC. Nun also entschieden sich die Vereinsoffiziellen letztendlich doch dafür, ihn unter Vertrag zu nehmen. Alles Wissenswerte zum Böhnke-Deal findet Ihr später auf TAG24.

Arbeiten von nun an zusammen: FCE-Neuzugang Max Böhnke (21, l.) und Torwarttrainer Anton Wittmann (30). © Steve Seiffert CBpx

Wir haben vorab den heutigen Zeitplan für Euch in Erfahrung gebracht. In diesen Minuten läuft das Vormittags-Training des Drittligisten - noch in Cottbus. Danach wird zu Mittag gespeist und anschließend geht die Klassenfahrt los ins gut 500 Kilometer entfernte Hagenberg im Mühlkreis. Geplante Ankunft im Hotel ist um 18 Uhr. Ein Abendbrot und frühe Nachtruhe sollen folgen. Schließlich spielt Energie danach an zwei Tagen.

Energie Cottbus ist bereit für das erste Trainingslager seit zehn Jahren. © Frank Hammerschmidt/dpa

In diesem Hotel residiert Energie Cottbus ab dem heutigen Abend bis kommenden Mittwoch. (Modellbild) © Best Western Parkhotel Hagenberg

17. Juli, 10 Uhr: TAG24 berichtet im Liveticker vom Cottbuser Trainingslager