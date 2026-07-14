14.07.2026 11:40 Energie Cottbus im Trainingslager: FCE wieder auf dem Platz - ohne Lucas Copado

Der dritte Tag im Trainingslager von Energie Cottbus startet mit Staffelspielen und Fußballtennis, aber ohne den verletzten Lucas Copado.

Von Lukas Schulze

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Wieder Österreich! Energie Cottbus wappnet sich für die Zweitliga-Rückkehr im Trainingslager in Tirol. Vom 12. bis zum 19. Juli beziehen die Lausitzer in Oberndorf im Bezirk Kitzbühel Quartier.

Los ging es am Samstagnachmittag unmittelbar nach dem Test gegen den Halleschen FC (2:0 bei Spielabbruch). Neben Teambuilding und taktischen Feinheiten testet der FCE unter anderem gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav (15. Juli, 17 Uhr, Leogang). TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

14. Juli, 11.40 Uhr: Energie Cottbus zurück auf dem Platz - ohne Lucas Copado

Wir melden uns an Tag drei zurück vom Trainingsplatz: Die Temperaturen sind schwül, für Mittag ist Gewitter vorhergesagt. Die Torhüter beginnen mit Fußballtennis, die Feldspieler mit Passübungen und Staffelspielen, ehe die Mannschaft in zwei Gruppen gesplittet wird. Nicht dabei ist nach seiner Verletzung vom Vortag ist Lucas Copado, der Radfahren verordnet bekommen hat. Eine Diagnose gibt es noch nicht.

Tag drei beginnt mit Staffelspielen zur Errwärmung. © TAG24/Lukas Schulze

Währenddessen messen sich die Torhüter im Fußballtennis. © TAG24/Lukas Schulze

Die erste Spielform in zwei Gruppen im 4-gegen-4 plus 3 läuft. © TAG24/Lukas Schulze

13. Juli, 19.40 Uhr: Energie Cottbus stemmt gemeinschaftlich Gewichte im Kraftraum

Die zweite Einheit des Tages ist geschafft, der Kraftraum mit über 30 Mann pickepackevoll - für Journalisten war kein Platz. Dennoch gibt es ein schönes Gemeinschaftsbild von Dominik Pelivan und King Manu, womit wir uns vom zweiten Tag in den Abend verabschieden.

Gemeinsam geht es leichter: Dominik Pelivan (l.) und King Manu beim Kraftraum. © Carlotta Just/FC Energie Cottbus

Indes probiert Erik Engelhardt mit Sideplank die Position in der 2. Liga zu halten. © Carlotta Just/FC Energie Cottbus

13. Juli, 16.25 Uhr: Zweite Einheit des Tages für Energie Cottbus im Kraftraum

Nach wohltuender Mittagspause bei schweißtreibenden 30 Grad müssen die FCE-Profis um 17 Uhr erneut ran. Dann im Kraftraum. Auf den Platz geht es am Dienstag wieder um 11 Uhr.

13. Juli, 14.50 Uhr: Große Überraschung! Fousseny Doumbia ist gar nicht im Trainingslager

Wer den Blog aufmerksam gelesen hat, dem wird aufgefallen sein, dass vom angekündigten 27-Mann-Aufgebot heute nur 26 Akteure auf dem Platz standen. Die Erklärung dahinter lautet: Fousseny Doumbia ist gar nicht mitgereist, hat sich schon vor gut einer Woche verletzt. Dies fiel zunächst der breiten Öffentlichkeit gar nicht auf. Alle Hintergründe zum kuriosen Fall in unserem Artikel: "Verletzungsrätsel um Cottbus-Neuzugang: Er ist gar nicht im Trainingslager".

13. Juli, 13 Uhr: Kleiner Schreckmoment - Lucas Copado muss Training verletzt abbrechen

Nach gut einer Stunde gibt es im Training einen kleinen Schreckmoment: In einer größeren Spielform verdreht sich Sturm-Hoffnung Lucas Copado in einem Zweikampf das Knie, humpelt sofort zur Seitenauslinie und sinkt zu Boden. Die Physios verarzten ihn umgehend mit einer elastischen Bandage. Für Copado ist heute das Training beendet, das ist zunächst eine Vorsichtsmaßnahme. Danach geht mit Torabschlüssen nach Flanken im 2-gegen-2 im Strafraum weiter. Thema ist einmal das Einlaufverhalten und zugleich die Boxverteidigung. Ted Tattermusch trifft nach etwas Anlaufzeit mehrfach.

Lucas Copado (l.) muss verletzt das Training abbrechen. © TAG24/Lukas Schulze

Vorausgegangen war eine größere Spielform, in der es um die Restverteidigung und Konterspiel ging. © TAG24/Lukas Schulze

Danach wird mittels Flugbällen auf die Außen die Flanke vorbereitet. © TAG24/Lukas Schulze

Dann wird eingelaufen ... © TAG24/Lukas Schulze

... und der Abschluss in 2-gegen-2-Duellen gesucht. © TAG24/Lukas Schulze

13. Juli, 11.40 Uhr: Erstes Platztraining vor Bergkulisse und mit Axel Borgmann und Tolcay Cigerci

Das erste Platztraining in Österreich läuft vor malerischer Bergkulisse und in praller Sonne bei 27 Grad. Heute wird der heißeste Tag der Woche mit Spitzenwerten von bis zu 30 Grad erwartet. Den steilen Weg zum auf einer Anhöhe gelegenen Trainingsplatz strampelte Jonas Hofmann als wohl einziger Akteur den Berg zum Trainingsplatz größtenteils ohne E-Bike-Antrieb hoch. Nach kurzer Ansprache startete eine intensive Aktivierung, ehe es mit Passübungen und Schnellkraft weiterging. Jetzt ist in einer Spielform auf einem Feld 35x35 Meter gut Tempo drin. Auf dem Platz tummeln sich 23 Feldspieler, darunter auch endlich wieder die lange angeschlagenen Axel Borgmann und Tolcay Cigerci, die als Anspieler eingebunden werden. Zweikämpfe sollen sie noch meiden. Die drei Keeper trainieren in ihrer eigenen Gruppe.

Die muskuläre Erwärmung hat begonnen. © TAG24/Lukas Schulze

Auch an der Schnellkraft wurde mit Partner und Band gearbeitet. © TAG24/Lukas Schulze

Vor Bergkulisse läuft die erste intensivere Spielform des Trainingslagers. © TAG24/Lukas Schulze

12. Juli, 18.15 Uhr: Fahrrad fahren statt Fußball zur Ankunft am Regenerationstag

Der erste Tag im Trainingslager neigt sich dem Ende entgegen und stand nach achtstündiger Busfahrt und schweißtreibendem Testspiel vom Vortag ganz im Zeichen der Regeneration. Am Vormittag erkundete das Team die Gegend und radelte auf E-Bikes zum Trainingsplatz, der auf der anderen Seite des Dorfes auf einem Hügel liegt. Am Nachmittag qualmten die Köpfe in verschiedenen Workshops. Richtig in die Vollen geht es ab Montag, dann erstmals auf dem grünen Rasen.

Ausblick vom Parkplatz des Hotels Penzinghof auf das Bergmassiv. © TAG24/Lukas Schulze

Suchbild: Während sich TAG24 in einem Lokal eingenistet hat, drehen zwei Energie-Profis eine kleine Radtour zum Abend. © TAG24/Lukas Schulze

12. Juli, 7 Uhr: Reisekader von Energie Cottbus ohne Julian Pollersbeck und Leon Guwara

Kurz vor der Abfahrt am Samstag gab Energie den Reisekader bekannt. Große Überraschung: In Julian Pollersbeck (31) und Leon Guwara (30) fehlen beide Testspieler, denen sportlich gute Chancen auf einen Vertrag eingeräumt wurden.

Der Energie-Bus ist am Hotel in Österreich angekommen. © privat

12. Juli, 6 Uhr: Energie Cottbus ist mitten in der Nacht im Trainingslager angekommen