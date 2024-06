Er stieg mit Cottbus in die Bundesliga auf - kehrt diese Energie-Legende jetzt zurück?

Cottbus - Als Aktiver gehörte er 2006 zu den gefeierten Helden des zweiten Bundesliga -Aufstiegs, bis heute steht er auf Platz 16 der Akteure mit den meisten Spielen für Energie Cottbus . Jetzt könnte die Rückkehr in die Lausitz folgen!

Zwischen 2006 und 2009 sorgte Daniel Ziebig (heute 41, r.) mit Energie Cottbus in der Bundesliga für die ein oder andere Überraschung. © Bernd Settnik/dpa

Sieben Jahre lang hielt Daniel Ziebig (heute 41) seine Knochen für Energie Cottbus hin. Der Linksverteidiger erlebte sämtliche Höhen, wie die goldenen Bundesliga-Zeiten 2006 bis 2009 und den Neuaufbau in der 2. Bundesliga, mit, ehe er Anfang 2013 den FCE verließ.

Jetzt könnte es zur Wiedervereinigung mit dem Klub kommen, für den er die meisten Profipartien (158) bestritt!

TAG24 weiß, dass Ziebig am Mittwoch in Cottbus vor Ort war. Er besuchte nicht nur die Geschäftsstelle, sondern tauschte sich auf mit Verantwortlichen beim Mittagessen in einer Cottbuser Lokalität intensiv aus.

Der Plan: Ziebig soll neuer U17-Trainer des FCE werden! Der A-Lizenzinhaber war zuletzt mehrere Jahre für Hansa Rostock tätig, zuletzt als Co-Trainer der U23.

Diese übernahm er zur Winterpause im Trainertandem mit Uwe Speidel (53, auch ein Ex-Cottbuser), konnte die Hansa-Reserve aber nicht mehr vor dem Regionalliga-Abstieg retten.