Hat er abgesagt? Tolga Cigerci fehlt im Cottbus-Training

Cottbus - Beste Laune auf dem Cottbuser Trainingsplatz am Donnerstag - auch ohne Tolga Cigerci (33). Eigentlich wollte sich der Ex- Bundesliga -Star beim Drittligisten fit machen für neue Aufgaben. Hat er abgesagt?

Bild aus der Vorwoche: Tolga Cigerci (33, 5.v.r.) mischt im Cottbuser Training mit. © TAG24/Lukas Schulze

Seit gut einer Woche gibt es in der Lausitz (fast) nur ein Thema - ein mögliches Engagement des Bruders von Energie-Topspieler Tolcay Cigerci (30).

Doch in der Woche vor dem Heimspiel gegen den TSV Havelse (Samstag, 14 Uhr) fehlt der Ex-Herthaner auf dem Trainingsplatz.

Auf der anschließenden Pressekonferenz scherzt FCE-Trainer Pele Wollitz (60): Er hat "mehrere Angebote, weil wir so naiv sind und das für andere vorbereiten."

Anschließend wird er wieder seriös: "Der hat ein bisschen Probleme, weil der im Training maximale Intensität [gibt], aber nichts Schlimmes." Am Freitag soll der Routinier wieder ins Training einsteigen.

Auf jeden Fall ausfallen wird der verletzte Ted Tattermusch (24), der am Montag einen Schlag auf sein Sprunggelenk bekam und bei dem am Freitag ein MRT gemacht wird.

