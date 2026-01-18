Hat sich Wollitz verzockt? FCE-Aufstellung geht komplett in die Hose

Cottbus/Saarbrücken - Wo ist die Energie aus der Hinrunde hin? Beim Stotter-Start in Saarbrücken (1:1) kommt Cottbus überhaupt nicht in die Gänge. Hat sich Trainer Pele Wollitz (60) mit seiner Aufstellung verzockt?

Pele Wollitz (60) pokerte mit seiner Aufstellung in Saarbrücken hoch - und zahlte die Rechnung. © IMAGO / Fussball-News Saarland

Viele der etwa 900 Gäste-Fans und auch die Energie-Anhänger vor den Bildschirmen dürften sich vor Anpfiff die Augen gerieben haben: Stammsechser Dominik Pelivan (29) hütete die Bank wie Verteidiger-Konstante Leon Guwara (29).

Ihr Bankplatz überraschte mindestens genauso wie die Startelf-Nominierung von Lukas Michelbrink (20) und Jannis Boziaris (22).



Wollitz pokerte hoch, wollte die beiden Talente für ihre starke Vorbereitung belohnen und zum anderen dem Überraschungs-Ersten die nötige Leichtigkeit bewahren.

Allein: Der Plan mit den beiden Youngstern im Mittelfeld-Zentrum und Allrounder Moritz Hannemann (27) statt Kapitän Axel Borgmann (31) halblinks in der Raute ging komplett in die Hose. Weder individuell noch kollektiv fand das Mittelfeld seinen Rhythmus.

Wollitz sprengte nicht nur ohne Not das bis dato Erfolgs-bringende Dreigestirn aus Pelivan, Borgmann und Tolcay Cigerci (30), sondern verpasste es, einen klaren Anker im Zentrum zu installieren.