Kein Konkurrenz-Gucken! Wollitz verordnet sich Fernseh-Verbot für Freitagabend

Cottbus - Wenn Energie Cottbus am Samstag auf Wehen Wiesbaden (Anstoß: 14.03 Uhr) trifft, könnte der MSV Duisburg schon vorgelegt haben. Die Zebras gastieren am Freitagabend (19 Uhr) im Auer Schacht, doch Pele Wollitz (60) will die Partie partout nicht sehen!

Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) will sich selbst schützen und keine Konkurrenz am Freitagabend schauen. © Frank Hammerschmidt/dpa

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag macht der Cottbus-Coach ein Geständnis: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir das Spiel angucke, um mich einfach selber zu schützen, bin ich ehrlich. Weil, du guckst da nach jeder Aktion."

Wollitz sind speziell die Schiedsrichter-Entscheidungen und Benachteiligungen in der Rückrunde ein Dorn im Auge. Auch das Duisburg-Spiel hängt ihm nach wie vor in den Kleidern.

Fernseh-Verbot für Wollitz! Energies Trainer verordnet sich am Freitagabend absolute Ruhe.

"Ich will mich da nicht reinsteigern. Ich bin dann sehr leidenschaftlich und emotional und manchmal dann noch jugendlicher als jugendlich, trotz gewissen Alters", so Wollitz sichtlich angespannt.

Ähnlich handhabt es Mittelfeldmotor Dominik Pelivan (29), der TAG24 verrät: "Ich gucke mir so ein Spiel generell nicht an, weil es für mich auch egal ist, was der Gegner macht. Ich weiß, es ist unrealistisch, dass sie beide Spiele mit 5:0 gewinnen und dann an uns vorbeiziehen über die Tore. Aber die Konzentration ist am Freitag eher auf das Spiel, was wir selber haben."