Kommentar zur Cottbuser Stadion-Posse: Hat Brandenburgs Politik keinen Bock auf 2. Liga?

Cottbus - Rein sportlich hat Energie Cottbus seine Vormachtstellung im Brandenburger Fußball mit dem Pokalerfolg über den SV Babelsberg (4:2) untermauert. Dennoch legt die Landesregierung einem seiner größten Botschafter nach wie vor Steine in den Weg. Auch TAG24-Redakteur Lukas Schulze findet: "Es ist fünf vor zwölf" .

Das LEAG Energie Stadion hat schon Bundesliga-Zeiten gesehen - ist aktuell aber nicht einmal mehr zweitligatauglich. © Julius Frick/dpa

Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam - dies gilt auch im Falle des LEAG Energie Stadions. Denn die einst angekündigten "Soforthilfen" zur Stadionsanierung sind bis heute nicht eingetroffen.

Hastig, exakt drei Tage vor der Bundestagswahl Ende Februar, erlag die Landesregierung Brandenburg dem öffentlichen Druck und bekannte sich, dem Verein mit zwei Millionen Euro unter die Arme zu greifen.

Energie Cottbus rangierte zu dem Zeitpunkt auf Platz eins der 3. Liga und Sportminister Steffen Freiberg (44) tönte: "Unter der Bedeutung fürs Land und auch der Region haben wir gesagt: Da wollen wir helfen. Ganz klar."

Im Juni endlich wurde der Brandenburger Doppelhaushalt beschlossen, allein die zugesagten "Soforthilfen" infolge des verpassten Aufstiegs im stillen Kämmerlein zu "Förderungen" umgeschrieben.

Die Folge: Der FCE, der sich erneut auf Aufstiegskurs befindet, muss sich auf bürokratisch umständliche Wege das Geld beantragen, hat knapp neun Monate nach der Zusage keinen Cent vom Land gesehen.