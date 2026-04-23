Lizenz da, aber: Energie Cottbus wartet weiter auf die Stadion-Millionen

Auch für die Lizenz zur 3. Liga erteilte der DFB dem aktuell Tabellendritten grünes Licht – vorbehaltlich der üblichen Nachweise.

Im wirtschaftlichen, administrativen und sportlichen Bereich erteilte die DFL den Lausitzern die notwendige Leistungsfähigkeit.

Demnach müssen im Falle des Aufstiegs zig "bauliche Veränderungen und Anpassungen der Flutlichtanlage, Auswechselbänke, des Führungskamerapodestes sowie weitere medieninfrastrukturelle Anschaffungen" am LEAG Energie Stadion vorgenommen werden.

Wie die DFL den Lausitzern mitteilte, habe der aktuelle Drittligist die Lizenz für die 2. Liga erhalten, aber erwartungsgemäß unter Auflagen.

Brandenburgs neuer Bildungsminister Gordon Hoffmann (47) und das Ministerium sind mehr denn je gefragt, eine Lösung fürs Stadion auf den Weg zu bringen. © Britta Pedersen/dpa

Wie TAG24 erfuhr, kehrt damit aber keine Zufriedenheit ein. Der Aufstiegsaspirant wartet nach wie vor auf einen Bescheid vom Ministerium aus Potsdam für die Stadionsanierung.

Vor über einem Jahr hatte die Landesregierung – mitten im Wahlkampf – dem Verein eine Soforthilfe zugesagt, die später zu einer Förderung wurde und an einen echten Antragsmarathon geknüpft war.

Trotz aller eingereichten Unterlagen wartet der Verein weiter auf die zugesagten zwei Millionen Euro Unterstützung aus Landesmitteln, weshalb bis heute keine Baumaßnahmen beginnen konnten.

Vor über einem Monat hatte sich deshalb FCE-Präsident Sebastian Lemke (42) höchstpersönlich mit einem Brief an das Ministerium gewendet und in der emotional geführten Debatte einen Neustart ausgerufen. Bis heute blieb dieser Brief nach TAG24-Infos unbeantwortet.

Ein unwürdiges Schauspiel – gerade jetzt könnte der Verein, der am vergangenen Wochenende über 17.000 Zuschauer ins Stadion zog und für das Spiel des Jahres sorgte, mehr denn je ein politisches Signal für das Saisonfinale gut gebrauchen.

Besonders schade: Brandenburgs neuer Sportminister Gordon Hoffmann (47) weilte am Sonntagmorgen in Burg beim Spreewald-Marathon – ein anschließender Abstecher nach Cottbus zum Heimspiel hätte nahezu auf dem Weg gelegen.