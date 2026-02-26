"War noch nicht mal im Stadion": Wollitz ätzt gegen Brandenburgs Sportminister

Auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen den SC Verl holt Cottbus' Sprachrohr Pele Wollitz zum großen Rundumschlag gegen Brandenburgs Landesregierung aus.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Diese Herren werden so schnell keine Freunde mehr! Auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen den SC Verl (Samstag, 16.30 Uhr) holt Cottbus' Sprachrohr Pele Wollitz zum großen Rundumschlag gegen Brandenburgs Landesregierung aus.

Brandenburgs Sportminister Steffen Freiberg (44) bekam am Donnerstag von Pele Wollitz seit Fett weg. © Frank Hammerschmidt/dpa "Das ist so peinlich, wie die mit diesem Standort, mit diesem Verein, mit diesen Fans, mit diesen Mitgliedern und diesen Sponsoren umgehen", schoss Wollitz einen Giftpfeil in Richtung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (64) und Sportminister Steffen Freiberg (44). Grund für Wollitz' Empörung sind die zugesagten, aber bis heute nicht erhaltenen Zahlungen zur Stadionsanierung. Vor ziemlich genau einem Jahr lobte Brandenburgs Regierung - wenige Tage vor der Bundestagswahl - zwei Millionen Euro Soforthilfe für den größten Sportverein des Landes aus. Energie Cottbus Verräterischer Elfer-Zettel von Drittliga-Keeper: "Verschießt sowieso" Bis heute nur ein Lippenbekenntnis, was Wollitz auf die Palme bringt: "Das ist peinlich. Das ist abartig und bodenlos, wie mit diesem Verein umgegangen wird. [...] Jeder [professionelle, Anm. d. Red.] Fußball-Klub, egal wo, soll diese Unterstützung bekommen."

Wollitz (60) ließ seine Empörung über das Handeln von Brandenburgs Politikern auf der Pressekonferenz freien Lauf. © TAG24/Lukas Schulze

Darüber hinaus schaffen es die Spitzenpolitiker nicht zu bedeutenden Anlässen nach Cottbus. "Und der Sportminister, oder wie der sich nennen mag, der sagt: 'Ich war noch nicht mal im Stadion.' Das ist noch peinlicher, welche Aufgabe hat der", echauffiert sich Wollitz. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke, der in Forst wohnt, war nicht beim 60. Cottbuser Vereinsgeburtstag Ende Januar zugegen.

Baustart am Trainingsplatz Parzellenstraße, Energie Cottbus muss kurzfristig improvisieren