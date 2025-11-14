Neuer Wollitz-Vertrag, Ausrüster-Wechsel und Zahlenpanne: Viel los auf der Cottbus-MV

Cottbus - Von wegen Standardprogramm: Diese Mitgliederversammlung 2025 von Energie Cottbus hatte mehrere Überraschungen parat. Dabei ging es nicht nur um die Stadionfrage, in der Präsident Sebastian Lemke (42) zum großen Schlag ausholte .

Pele Wollitz (60) bekam vom FCE-Präsidium einen neuen "angepassten und verlängerten" Vertrag vorgelegt. © Robert Michael/dpa

Zuvor hatte der FCE-Boss die Trennung von Ausrüster Macron nach drei Jahren bekannt gegeben.

Demnach werde der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit der italienischen Marke nicht verlängert. Lemke gestand in dem Zuge Lieferschwierigkeiten mit den Trikots der laufenden Saison ein.

Dies sei aber nicht der primäre Grund für die Nichtverlängerung mit Macron. Rein von den Verkaufszahlen habe der Klub Absatzzahlen wie zu einstigen Bundesliga-Zeiten.

Der Verein sei "in laufenden Gesprächen" mit einem neuen Ausrüster und habe etwas "Großartiges" vor. Verkündung: Zum 60-jährigen Vereinsgeburtstag am 31. Januar 2026. In dem Zuge gab Lemke auch "Kinderkrankheiten" mit dem neuen Ticketsystem egocentric Systems GmbH zu.

Kurz darauf folgte die nächste große Nachricht: Lemke verkündete, dass die Verträge mit Trainer Pele Wollitz (60) und Co-Trainer Tobias Röder (28) "angepasst und verlängert" wurden.



Eine Laufzeit nannte das FCE-Oberhaupt in seinem Bericht nicht. Außerdem stellte Lemke die Verpflichtung von Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) als eine der wichtigsten Entscheidungen heraus.