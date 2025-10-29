Pokal-Ärger im Block: Cottbuser Fanszene kritisiert eigene Anhänger

Große Enttäuschung bei Energie Cottbus: Der Drittligist bekommt beim 1:4 von RB Leipzig seine Grenzen aufgezeigt. Im Fanblock gibt es mehrere Schocks und Ärger.

Von Lukas Schulze

Eigentlich war alles angerichtet für einen zünftigen Pokalabend. © Picture Point / Roger Petzsche Nichts wurde es mit einem Wunder und auch nichts mit einem Pokalkrimi. Nach 37 Minuten war die Messe gelesen, weil sich die Rasenballer in und rund um den Strafraum viel zielstrebiger zeigten.

Cottbus verfiel bei allen drei Gegentreffern in eine Schockstarre: Zunächst fühlte sich kein Lausitzer für Yohan Bakayoko (13.) zuständig, der aus dem Hinterhalt Cottbus-Keeper Funk überraschte. Beim zweiten und dritten Gegentor (28., 37.) pennte die komplette Defensive, Christoph Baumgartner hatte jeweils leichtes Spiel. Damit war der sportliche Spielfilm des Abends fast auserzählt. Energie Cottbus Stolperfalle Havelse! Kommt jetzt die System-Rochade bei Energie Cottbus? Der Treffer zum 1:4 von Erik Engelhardt (86.) war zwar nur Ergebniskosmetik, aber immerhin der Lohn für einen offensiv insgesamt engagierten und mutigen Auftritt.

Mit einer großen Pyroshow stimmte sich die Nordwand auf den Pokalkracher ein. © Picture Point / Roger Petzsche

Mutig war auch das Transparent im Cottbuser H-Block, dass sich gegen Teile der eigenen Fans richtete: "Im Pokal wollt ihr den Rausch? Aber gegen Havelse bleibt ihr auf der Couch", lautete die unmissverständliche Botschaft. Ziel der Kritik: All jene Anhänger, die sich nur die Rosinen herauspicken. Drei Tage zuvor gegen Havelse waren nur 9688 Fans gekommen, zuletzt war Energie im März gegen Hannover II nicht fünfstellig geworden.

Energie Cottbus sorgt für knisternde Pokal-Atmosphäre