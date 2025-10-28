 9.349

Notfall im DFB-Pokal: Fan von RB Leipzig gestorben

Ein Fan von RB Leipzig ist beim DFB-Pokal-Spiel zwischen den Sachsen und Energie Cottbus verstorben.

Von Michi Heymann

Cottbus - Da wird der Fußball ganz schnell zur Nebensache. Ein Fan von RB Leipzig ist beim Spiel der Sachsen in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Energie Cottbus verstorben.

Der Leipziger Fan hat außerhalb des Stadions einen medizinischen Notfall erlitten und ist wenig später im Klinikum verstorben.  © TAG24

Laut Halbzeitdurchsage soll der Anhänger der Rasenballer ohne Fremdeinwirkung noch außerhalb des LEAG Energie Stadions beim Einlass einen medizinischen Notfall erlebt haben.

Wenig später sei er dann im Klinikum verstorben.

Die Roten Bullen schrieben dazu auf "X": "Aus diesem Grund und aus Respekt vor den Angehörigen reduzieren wir die Liveberichterstattung aus Cottbus auf ein Mindestmaß. In diesem Moment tritt der Fußball in den Hintergrund. Wir bitten um euer Verständnis. Den Angehörigen möchten wir unser tiefes Beileid und die aufrichtige Anteilnahme ausdrücken."

Beide Fanlager beendeten zum Anpfiff der zweiten Halbzeit ihren Support. Im Leipzig-Block wurde noch eine einzige Pyro-Fackel angezündet.

Erst zur Mitte des zweiten Durchgangs nahm der Heimblock die Stimmung wieder auf.

Die Fans von RB Leipzig nahmen nach der traurigen Nachricht die Fahnen ab und beendeten den Support.  © Robert Michael/dpa

Kurz vor dem Ende der Begegnung kam es auch im Cottbus-Block zu einem medizinischen Notfall. Was genau passiert ist, ist aber noch nicht bekannt.

Titelfoto: TAG24

