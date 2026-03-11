Sechser-Salat bei Energie Cottbus! Fünf Mann fehlen im Training
Cottbus - Wurde dieser Punkt zu teuer bezahlt? Nach der Nullnummer im Ostderby gegen Hansa Rostock hat Energie Cottbus einige Angeschlagene zu beklagen.
Tolga Cigerci (34) musste bei seinem Startelf-Debüt nach 26 Minuten mit Muskelverletzung raus, gleiches Schicksal ereilte Dominik Pelivan (29) in Minute 80.
Zu allem Überfluss holte sich Lukas Michelbrink (20) - in der ersten Hälfte für Cigerci eingewechselt - in der Schlussphase die Ampelkarte.
Sechser-Salat für Pele Wollitz (60)! Energie hat drei Spieler für zwei Positionen, doch ist im Worst Case keiner spielfähig?
Am Mittwoch mischte zumindest Pelivan beim lockeren Eck-Spiel wieder auf dem Trainingsplatz mit. Die Hüftprellung von Samstag sei schmerzhaft, aber wohl kein Hindernis für den Ankerspieler.
Tolga Cigerci fehlte dagegen genauso wie Timmy Thiele (34), King Manu (22), Jonas Hofmann (29) und Leon Guwara (29). Aber es gab auch Positivnachrichten: Torjäger Erik Engelhardt (27) konnte wieder ohne Maske trainieren.
Mehr nach der Pressekonferenz (13 Uhr) bei TAG24.
Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze