Sechser-Salat bei Energie Cottbus! Fünf Mann fehlen im Training

Cottbus - Wurde dieser Punkt zu teuer bezahlt? Nach der Nullnummer im Ostderby gegen Hansa Rostock hat Energie Cottbus einige Angeschlagene zu beklagen.

Energie bereitet sich auf das Spiel in Aachen vor. Aber fünf Mann fehlen. © TAG24/Lukas Schulze

Tolga Cigerci (34) musste bei seinem Startelf-Debüt nach 26 Minuten mit Muskelverletzung raus, gleiches Schicksal ereilte Dominik Pelivan (29) in Minute 80.

Zu allem Überfluss holte sich Lukas Michelbrink (20) - in der ersten Hälfte für Cigerci eingewechselt - in der Schlussphase die Ampelkarte.

Sechser-Salat für Pele Wollitz (60)! Energie hat drei Spieler für zwei Positionen, doch ist im Worst Case keiner spielfähig?

Am Mittwoch mischte zumindest Pelivan beim lockeren Eck-Spiel wieder auf dem Trainingsplatz mit. Die Hüftprellung von Samstag sei schmerzhaft, aber wohl kein Hindernis für den Ankerspieler.