Überraschungs-Team der 3. Liga! Darum ist Energie Cottbus nicht zu stoppen

Cottbus - Der Höhenflug von Energie Cottbus in der 3. Liga geht weiter: Die Lausitzer haben sich endgültig in der oberen Tabellenregion festgesetzt. TAG24 sagt, warum der Aufsteiger weiterhin nicht zu stoppen ist.

Nicht zu bändigen: Dominik Pelivan (28, l.) und Yannik Möker (25, r.) haben Mühe, ihren Teamkollegen Tolcay Cigerci (29, M.) einzufangen. © Robert Michael/dpa

Beste Offensive: 26 Tore nach elf Spielen sind der beste Wert der Liga. Das Cottbuser Spiel trägt unverkennbar die Handschrift von Offensivfanatiker Claus-Dieter Wollitz (59).

Energie gibt mit Dynamo Dresden die meisten Torschüsse der Liga ab und weist nach den Sachsen den höchsten Wert an Expected Goals (1,78 Tore pro Spiel) auf.

In Timmy Thiele (33) stellt Energie den Topscorer der Liga (zwölf Torbeteiligungen), in Tolcay Cigerci (29, sieben) und Maximilian Krauß (27, sechs) zwei weitere Akteure, die in der Disziplin zu den Besten gehören.

Torhüter Elias Bethke (21): Beim Fachmagazin kicker ist er der Spieler mit dem besten Notenschnitt der Liga. Mit Abstand. Pro Spiel vereitelt der Youngster mehrere Großchancen.

Auffällig: Cottbus fängt sich extrem viele Gegenangriffe per Konter, die das Eigengewächs mit Mut, Ausstrahlung und Timing beim Herauslaufen zunichtemacht.

Darüber hinaus glänzt Bethke mit einer Vielzahl an Paraden, Reflexen auf der Linie und Sicherheit bei hohen Bällen.