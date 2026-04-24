Wollitz bricht Schweigen und verteilt Extralob für fünf Spieler

Cottbus - In dieser Statistik ist in Deutschland nur Bayern München besser! Energie Cottbus ist der Profiklub, der diese Saison die zweitmeisten Punkte nach Rückstand holt.

Pele Wollitz (60) verteilte im Nachgang des Essen-Siegs fünfmal ein Extralob. © Frank Hammerschmidt/dpa

22 Zähler (Bayern 25 Punkte) fuhren die Lausitzer in der 3. Liga ein, nachdem sie zurückgelegen hatten. Allein in der Rückrunde gelang fünfmal das Kunststück, einen Rückstand in einen Sieg umzuwandeln.

Zuletzt gesehen beim furiosen 5:3 gegen Essen. Ein entscheidender Faktor dabei: Die Einwechsler.

"Dafür haben die Jungs auch ein Extralob bekommen", bekannte FCE-Trainer Pele Wollitz (60) auf der Freitags-PK, auf der nach Medien-Schelte wieder in gewohnter Manier antwortete.

Tatsächlich hatten alle fünf "Gamechanger" einen Anteil daran, dass Energie das totgeglaubte Spiel gegen den direkten Konkurrenten drehte.

Wollitz: "Ich glaube, dass jeder sich einordnet oder in den Dienst der Mannschaft stellt, unabhängig davon, ob er beginnt oder von der Wechselbank kommt. [...] Diesbezüglich haben die Fünf das fantastisch gemacht."