28.04.2026 18:35 Bayern gegen PSG live: Wer nimmt die letzte Hürde Richtung Champions-League-Finale?

FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Liveticker: Heute Abend steigt das Giganten-Duell im Halbfinale der Champions League zwischen PSG und dem FCB.

Von Ivan Simovic

Paris (Frankreich) - Giganten-Duell im Champions-League-Halbfinale: Der FC Bayern gastiert heute Abend (Anstoß 21 Uhr) bei Paris Saint-Germain.

Gegen den Titelverteidiger will sich der deutsche Rekordmeister im Parc des Princes die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen, um am Ende den Einzug ins Endspiel am 30. Mai klarmachen zu können. Schwerer könnte die letzte Herausforderung auf dem Weg nach Budapest für die Münchner allerdings nicht sein, denn PSG kommt mit einem Milliardenkader voller Weltstars wie Vitinha, "Kvaradona" sowie Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé daher und performt derzeit in Topform, genau wie der FCB. Fußball-Vergnügen auf allerhöchstem Niveau ist damit also garantiert. TAG24 begleitet das Gipfeltreffen im Liveticker, hält Euch vor und während des Kracher-Spiels auf dem Laufenden.

18.40 Uhr: Wer nimmt die letzte Hürde Richtung Champions-League-Finale?

Et voilà: Das von Experten und Fußballfans gleichermaßen sehnsüchtig herbeigesehnte Gipfeltreffen in der Champions League steht bevor. Um 21 Uhr beginnt das Halbfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain, in dem es um nicht weniger als den Einzug ins Endspiel der Königsklasse geht. Einen klaren Favoriten gibt es dabei nicht, denn es treffen die aktuell wohl formstärksten Teams der Welt aufeinander. PSG tritt mit einem hochkarätig besetzten Starensemble an, angeführt von Weltfußballer Ousmane Dembélé (28), Mittelfeld-Motor João Neves (21) sowie Abwehr-Boss Marquinhos (31) - und wirkt aktuell nicht zu stoppen. Der deutsche Rekordmeister wiederum präsentiert sich ebenfalls in bestechender Form und geht mit großem Selbstvertrauen in dieses Knaller-Duell, nicht zuletzt dank Harry Kane (32), Michael Olise (24) und Luis Díaz (29), die als Offensiv-Trio Tore regelrecht regnen lassen. Darüber hinaus haben die Münchner auf der großen europäischen Bühne schon Real Madrid das Fürchten gelehrt.

Darf FCB-Knipser Harry Kane (32) auch heute wieder jubeln? © Tom Weller/dpa

Denker und Lenker im PSG-Mittelfeld: João Neves (21). © Blanca CRUZ / AFP

28. April, 18.30 Uhr: Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München im Liveticker