15.04.2026 19:45 Bayern gegen Real live: Machen die Münchner heute das Halbfinale klar?

FC Bayern gegen Real Madrid im TAG24-Liveticker: Der deutsche Rekordmeister will heute Abend ins Halbfinale der Champions League einziehen.

Von Florian Mentele

München - Königlicher Besuch in der Königsklasse! Am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) empfängt der FC Bayern das spanische Schwergewicht Real Madrid zum Rückspiel des Viertelfinals der Champions League. Zieht die Mannschaft von Vincent Kompany in die Runde der letzten Vier ein oder platzt der Traum vor heimischer Kulisse?

Der Vorteil liegt zumindest beim deutschen Rekordmeister, denn der FCB geht mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Duell in der Allianz Arena. Am Wochenende tankten die Münchner beim 5:0-Kantersieg gegen den FC St. Pauli noch weiteres Selbstvertrauen und stellten sogar einen neuen Torrekord auf, während sich Real am Freitag in LaLiga mit einem 1:1-Unentschieden gegen den FC Girona begnügen musste. In unserem TAG24-Liveticker zum Viertelfinal-Rückspiel versorgen wir Euch mit Infos, Toren und allen Entscheidungen des heutigen Abends.

19.45 Uhr: Kylian Mbappé startet gegen den FC Bayern München

Real-Knipser Mbappé ist rechtzeitig fit genug geworden und rückt im so wichtigen CL-Viertelfinale auch in die Startelf. Daneben nimmt Trainer Alvaro Arbeloa vier Änderungen im Vergleich zum Hinspiel vor: Mendy, Eder Militao, Bellingham und Valverde beginnen für Carreras, Huijsen, Pitarch und Tchouameni.

19.40 Uhr: Kylian Mbappé hat es in den Kader von Real Madrid geschafft

Das personell wohl größte Fragezeichen vor der Partie - und das wohl aus Sicht beider Klubs - schwebte über dem Kopf von Star-Stürmer Kylian Mbappé. An eben diesem hatte sich der Franzose im Spiel gegen Girona nämlich eine blutige Wunde zugezogen, sein Einsatz stand daher auf der Kippe. Allerdings kehrte der 27-Jährige schon am Montag wieder zurück ins Training und schaffte es auch in den Kader für das CL-Viertelfinale. Ob Mbappé auch starten darf, wird sich in wenigen Minuten zeigen.

Beim madrilenischen Abschlusstraining konnte Kylian Mbappé (r.) mit Pflaster am Kopf schon wieder lachen. © Sven Hoppe/dpa

19.30 Uhr: Statistik spricht für den FC Bayern München

Der Blick auf die Zahlen der Vergangenheit dürfte dem FCB Mut machen: Der 2:1-Erfolg im Hinspiel war der 23. Auswärtssieg in einem K.o.-Hinspiel im Europapokal. Ganze 21 Mal sind die Münchner anschließend auch weitergekommen. Mit dem Triumph im ersten Duell beendete der deutsche Rekordmeister auch seine Serie von neun sieglosen Partien gegen Real in der Königsklasse. Beide K.o.-Begegnungen gewannen die Bayern übrigens nur einmal gegen Madrid: Im Halbfinale der Saison 2000/01 - anschließend holte der Bundesligist auch den Henkelpott. Wenn das mal kein gutes Omen ist.

In der Allianz Arena ist bereits alles für einen spektakulären CL-Abend angerichtet. © Tom Weller/dpa

19.25 Uhr: FC Bayern München gegen Real Madrid im Liveticker