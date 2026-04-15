Bayern gegen Real live: Machen die Münchner heute das Halbfinale klar?
München - Königlicher Besuch in der Königsklasse! Am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) empfängt der FC Bayern das spanische Schwergewicht Real Madrid zum Rückspiel des Viertelfinals der Champions League. Zieht die Mannschaft von Vincent Kompany in die Runde der letzten Vier ein oder platzt der Traum vor heimischer Kulisse?
Der Vorteil liegt zumindest beim deutschen Rekordmeister, denn der FCB geht mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Duell in der Allianz Arena.
Am Wochenende tankten die Münchner beim 5:0-Kantersieg gegen den FC St. Pauli noch weiteres Selbstvertrauen und stellten sogar einen neuen Torrekord auf, während sich Real am Freitag in LaLiga mit einem 1:1-Unentschieden gegen den FC Girona begnügen musste.
In unserem TAG24-Liveticker zum Viertelfinal-Rückspiel versorgen wir Euch mit Infos, Toren und allen Entscheidungen des heutigen Abends.
19.45 Uhr: Kylian Mbappé startet gegen den FC Bayern München
Real-Knipser Mbappé ist rechtzeitig fit genug geworden und rückt im so wichtigen CL-Viertelfinale auch in die Startelf.
Daneben nimmt Trainer Alvaro Arbeloa vier Änderungen im Vergleich zum Hinspiel vor: Mendy, Eder Militao, Bellingham und Valverde beginnen für Carreras, Huijsen, Pitarch und Tchouameni.
19.40 Uhr: Kylian Mbappé hat es in den Kader von Real Madrid geschafft
Das personell wohl größte Fragezeichen vor der Partie - und das wohl aus Sicht beider Klubs - schwebte über dem Kopf von Star-Stürmer Kylian Mbappé.
An eben diesem hatte sich der Franzose im Spiel gegen Girona nämlich eine blutige Wunde zugezogen, sein Einsatz stand daher auf der Kippe. Allerdings kehrte der 27-Jährige schon am Montag wieder zurück ins Training und schaffte es auch in den Kader für das CL-Viertelfinale. Ob Mbappé auch starten darf, wird sich in wenigen Minuten zeigen.
19.30 Uhr: Statistik spricht für den FC Bayern München
Der Blick auf die Zahlen der Vergangenheit dürfte dem FCB Mut machen: Der 2:1-Erfolg im Hinspiel war der 23. Auswärtssieg in einem K.o.-Hinspiel im Europapokal. Ganze 21 Mal sind die Münchner anschließend auch weitergekommen.
Mit dem Triumph im ersten Duell beendete der deutsche Rekordmeister auch seine Serie von neun sieglosen Partien gegen Real in der Königsklasse. Beide K.o.-Begegnungen gewannen die Bayern übrigens nur einmal gegen Madrid: Im Halbfinale der Saison 2000/01 - anschließend holte der Bundesligist auch den Henkelpott. Wenn das mal kein gutes Omen ist.
19.25 Uhr: FC Bayern München gegen Real Madrid im Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid.
Ab 21 Uhr geht es in der Allianz Arena ans Eingemachte. Die Bayern haben den Vorteil, aber ein Tor Vorsprung bedeutet gegen die Königlichen keineswegs das sichere Weiterkommen.
Titelfoto: Tom Weller/dpa