Bayerns Trümpfe: Kopfball-Monster Musiala von sich überrascht, Joker Sané heimlicher Held

Arbeitet mit Köpfen: Jamal Musiala (21) ist selbst von seinen Kopfball-Qualitäten überrascht. © Tobias SCHWARZ/AFP

Was ihn selbst am meisten erstaunt, wie er nach dem 1:0 (0:0) gegen Benfica Lissabon zugab.

"Ich weiß nicht, was gerade mit meinem Kopfball los ist", sagte der 21-Jährige lachend. Der Ball sei jetzt gleich mehrmals gut auf seinen Kopf gefallen.



Das Siegtor gegen Benfica war Musialas drittes Kopfballtor in den vergangenen vier Pflichtspielen.

Beim 5:0 im Bundesligaspiel in Bochum und beim 4:0 im DFB-Pokal in Mainz war er ebenfalls jeweils mit dem Kopf erfolgreich gewesen.

"Kopfballtore finde ich immer cool", sagte Musiala. In Europas Königsklasse war es seine Premiere. Mit dem Kopf sei er nicht so stark, sagte er noch jüngst in Bochum und scherzte: "Ich muss mehr am Kopfballpendel machen." Anscheinend funktioniert es auch so.