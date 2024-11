Champions League: Musiala erlöst FC Bayern, VfB Stuttgart wartet weiter auf ersten Heimsieg

Trotz zahlreicher Verletzung kann Trainer Nuri Sahin eine schlagkräftige Truppe auf den Rasen schicken, dahinter wird es lediglich mit Donyell Malen an der Seite vieler Jugendspieler aber dünn.

Am frühen Abend ist zunächst der spanische Vertreter FC Girona bei der PSV Eindhoven gefordert, zeitgleich tritt Dinamo Zagreb in der Slowakei bei Slovan Bratislava an.

Der Ball rollt in der Königsklasse!

Daneben wackeln auch die Einsätze von Felix Nmecha, Ramy Bensebaini und Jamie Gittens. Da einige Jugendspieler, die den schwarz-gelben Kader zuletzt in der Bundesliga auffüllten, für die Königsklasse gar nicht gemeldet sind, könnten gar Bankplätze frei bleiben, wie Nuri Sahin offenbarte.

Im Oktober 2022 feierte der heute 48-Jährige seinen ersten CL-Auswärtssieg mit den Roten Bullen in der Königsklasse gegen die Schotten (2:0), nur knapp eine Woche zuvor hatte er die "Bhoys" bereits in der heimischen Red Bull Arena mit 3:1 bezwungen. Auch auf der Salzburger Trainerbank konnte Rose 2018/19 zwei CL-Siege gegen Glasgow einfahren.

Als Trainer trifft Alonso übrigens erstmals auf seinen Ex-Klub, der aktuell das englische Oberhaus souverän anführt und zudem mit drei Siegen gegen Milan (3:1), Bologna (2:0) und Leipzig (1:0) in die Königsklasse startete. Leverkusen musste nach zwei Erfolgen gegen Feyenoord (4:0) und Milan (1:0) zuletzt einen Mini-Rückschlag bei Stade Brest (1:1) hinnehmen.

Werkself-Trainer Xabi Alonso spielte selbst fünf Jahre beim heutigen Gegner aus Liverpool, gewann mit den "Reds" 2005 nach einem der denkwürdigsten Finals überhaupt gegen die AC Mailand die Champions League und zementierte an der Anfield Road seinen Status als Pass-Zauberer und Mittelfeld-Legende.

Auf Bayer Leverkusen wartet am Dienstag nicht nur aus sportlichen Gründen ein ganz besonderes Duell.

Besonders im Blickpunkt steht heute Nicholas Kühn . Der 24-jährige Flügelflitzer kickte drei Jahre in der Jugend von RB Leipzig und hat sich bei den "Bhoys" mittlerweile zu einem echten Leistungsträger gemausert.

Der Tabellenzweite des deutschen Oberhauses startete denkbar bitter in die Königsklasse, bekam es bislang allerdings auch stets mit Spitzenteams zu tun. Zum Auftakt kassierte RBL eine späte 1:2-Pleite bei Atlético Madrid, ähnlich unglücklich lief es anschließend gegen Juventus Turin (2:3) trotz Überzahl. Vor zwei Wochen reichte dem FC Liverpool (0:1) schließlich ein Tor von Darwin Nunez.

Auch Dortmunds letzter Gegner ist heute Abend zum Siegen verdammt. Zwar war die Pleite gegen den BVB die erste Saisonniederlage für RB Leipzig in der Bundesliga, doch international setzte es davon schon drei Stück.

Mit einem starken 2:1-Sieg am Samstag gegen RB Leipzig hat sich die Borussia nach enttäuschenden Wochen eindrucksvoll zurückgemeldet. Nun gilt es, die Leistung auf internationaler Ebene zu bestätigen.

Nach drei Bundesliga-Pleiten in fünf Spielen, einer Klatsche gegen Real nach Zwei-Tore-Führung und dem Pokal-Aus gegen den VfL Wolfsburg in der 2. Runde konnte Nuri Sahin am Wochenende endlich wieder aufatmen.

Der Sieg im Top-Duell gegen RBL soll nun als Initialzündung dienen, doch dazu ist ein weiterer Dreier in der Königsklasse gegen Sturm Graz eigentlich Pflicht. Die Österreicher führen zwar die Tabelle der heimischen Bundesliga an, haben aber alle drei bisherigen Begegnungen in der CL verloren.

Der BVB musste sich hingegen nur bei den Königlichen geschlagen geben, schnupperte im altehrwürdigen Santiago Bernabéu sogar lange am Triumph. Davor fuhr Dortmund bereits zwei deutliche Siege gegen den FC Brügge (3:0) und Celtic Glasgow (7:1) ein.