Dämpfer für Manuel Neuer: Verpasst der Torhüter den Saisonstart bei Bayern München?

Moment, ich brauch noch kurz: Bayern-Star und - bis zu seiner Verletzung - National-Keeper Manuel Neuer (37) kommt noch nicht wie geplant ins Team-Training zurück.

Das will der TV-Sender "Sky" am Freitag in Erfahrung gebracht haben.

Betroffen davon sei aber nicht das Individualtraining, das der Bayern-Kapitän seit Mai aufgenommen hat, sondern die Einheiten mit dem Rest der Mannschaft.

Dies dürfe jedoch laut Beteiligten nicht als Rückschritt bewertet werden. "Es heißt, dass es schlichtweg Zeit brauche, bis Neuer wieder voll mitmischen kann", wird in dem Bericht geschrieben.

Fraglich ist damit auch, ob der mehrfache Welttorhüter auf die Asien-Reise vom 24. Juli bis 3. August mitkommen werde.

Nachdem der 37-Jährige von seinem Urlaub zurückkommt, soll er sich in der kommenden Woche laut Medienbericht neuen Untersuchungen unterziehen. In der kommenden Woche werden auch alle anderen Bayern-Stars auf Herz und Nieren geprüft.

Am Donnerstag stehen die üblichen Medizinchecks an, einen Tag später findet die Leistungsdiagnostik statt, am Samstag startet schließlich am Tegernsee ein fünftägiges Trainingscamp.