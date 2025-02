Diesen geheimen Zettel schrieb Thomas Müller an Jogi Löw während der WM 2014

Thomas Müller (35, l.) und der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw (65) bei der Premiere. © Felix Hörhager/dpa

Der damalige Bundestrainer Jogi Löw (65) zückt in der Dokumentation in Spielfilmlänge einen Original-Zettel, den Thomas Müller während dem Turnier in Brasilien unter seiner Hotelzimmer-Tür durchgesteckt hatte.

"Sehr geehrter Herr Löw, ich frage höflichst um Erlaubnis, morgen mit dem Helikopter zum Golfplatz zu fliegen", steht darauf geschrieben.

Löw erteilte Müller damals die Erlaubnis, wie er erzählt. Denn: Der offensive Mittelfeldspieler hatte gerade drei Tore im ersten WM-Gruppenspiel gegen Portugal (4:0) erzielt.

Am Ende wurde die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister. Glück für Thomas Müller wie sein Vater Gerhard in der Doku scherzhaft meint: "Wenn wir früh rausgeflogen wären und das wäre rausgekommen ... "