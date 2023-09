"Dreckschleuder"! So heftig rechnet dieser Trainer mit dem FC Bayern ab

München - Als Manuel Neuer (37) sich im Winterurlaub schwer verletzte , reagierte der FC Bayern München und lotste Torhüter Yann Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach an die Säbener Straße. Nach einem halben Jahr war für den Keeper Schluss in der "Schickeria".

Yann Sommer (34) hatte beim FC Bayern keine leichte Zeit. © Sven Hoppe/dpa

Sommer brauche Urvertrauen, um 100 Prozent Leistung bringen zu können und das sei ihm in der Bundesliga bei den Münchnern offenbar nicht entgegengebracht worden.

"Das mit Bayern ist nicht einfach an Yann abgeprallt. Er hat zwar sportlich den Rückhalt gespürt, aber es fehlte dann doch etwas. So spurlos ging das nicht an ihm vorbei. Die ganze Kritik hat sehr an ihm genagt. Ich habe diese nicht verstanden", so der Schweizer Nationaltrainer.

In der "Nati" versuche man nun, ihn wieder aufzubauen, zudem würden die Spieler dort für gewisse Werte "einer ganzen Nation" im Tor stehen, im Klub würden sie für ihre Leistung bezahlt. "Das hat schon bei Benaglio und Zuberbühler gut funktioniert, die das verstanden haben. Solange Yann fit ist und Leistung bringt, ist er bei mir gesetzt", gibt Yakin dem Keeper Rückendeckung.

Inter Mailand hält er für die richtige Wahl. Sommer solle so lange im Ausland spielen, wie es ginge und er würde auch noch lange nicht ans Aufhören denken. "Yann hat noch einiges vor, da ist Inter schon der richtige Klub", ist Yakin sicher.