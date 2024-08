Angriff oder Abfahrt: Wie geht es für Bayerns Vidović weiter?

Der Linksaußen steht vor einer ungewissen Zukunft, die sich eigentlich bereits in den kommenden Wochen entscheiden muss. Der Vertrag Vidovićs an der Säbener Straße läuft nämlich lediglich noch bis zum Sommer 2025, danach wäre er ablösefrei.

Gegen Tottenham Hotspur zeigte Vidović (r.) eine ansprechende Leistung, wurde sogar zum Spieler des Spiels gewählt. © Ahn Young-Joon/AP/dpa

Trotz des harten Konkurrenzkampfs hat Vidović den Traum, sich in München behaupten zu können, weiter im Kopf. "Natürlich traue ich mir zu, mich bei Bayern langfristig durchzusetzen. Ich glaube an mich und meine Qualitäten", hat er nicht umsonst vor wenigen Monaten gegenüber "SPOX" erklärt.



Angesichts der enormen Konkurrenz auf den Flügeln und zentraleren Ausweichposition in der Offensive der Bayern stehen die Zeichen dafür jedoch schlecht, stattdessen droht ein Bankplatz.

An Interessenten soll es dem Bericht zufolge nicht mangeln. Ein Angebot von Stade Brest und eine Anfrage von Real Valladolid sollen demnach von der Spielerseite bereits abgelehnt worden sein. Auch Eintracht Frankfurt wird ein gesteigertes Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler nachgesagt.

Das Transferfenster der Bundesliga ist noch bis zum 30. August um 20 Uhr geöffnet. Die Bayern starten zwei Wochen zuvor am 16. August mit dem Duell im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm in die neue Pflichtspielsaison. Am 25. August rollt für die Münchner dann auch wieder im deutschen Oberhaus gegen den VfL Wolfsburg das Leder. Die Uhr tickt also ...