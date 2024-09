FC Bayern gegen Bayer 04 live: FCB-Fans können aufatmen! Neuer steht im Kasten

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Liveticker: Die Fans des Rekordmeisters können aufatmen! Manuel Neuer ist fit und steht im Kasten der Münchner.

Von Jan Höfling

München - Giganten-Gipfel in München! Am heutigen Samstagabend (18.30 Uhr) gastiert der Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen beim Rekordmeister FC Bayern. Welches Spitzenteam kann schon früh in der Saison die Weichen stellen?

Pünktlich zum Oktoberfest sind die Münchner in einem wahren Rausch. Mit makellosen sechs Siegen und einer unglaublichen Torbilanz von 29:5 Treffern - das sind mehr als vier pro Partie - fegten die Bayern eiskalt durch ihre ersten sechs Pflichtspiele. Heute wartet mit der Werkself aber der erste echte Härtetest auf die Truppe von Coach Vincent Kompany (38). Im Gegensatz zur vergangenen Saison haben die Leverkusener bereits Federn gelassen, eine Pleite gegen RB Leipzig (2:3) einstecken müssen. In unserem TAG24-Liveticker zum Topspiel der Bundesliga liefern wir Euch alle Highlights, Tore und Nebengeräusche.

18.31 Uhr: Spiel zwischen FC Bayern und Bayer Leverkusen läuft!

Der Ball in der Allianz Arena rollt!

18.29 Uhr: FC Bayern gegen Bayer Leverkusen - gleich geht's rund!

Die Mannschaften marschieren auf den Rasen: die Bayern-Stars in einem besonderen Wiesn-Trikot, Leverkusen ganz in weiß.

18.14 Uhr: Darauf kommt es laut Bayern-Trainer Vincent Kompany und Leverkusen-Coach Xabi Alonso an

In knapp 15 Minuten liegt die Wahrheit auf dem Platz, vorher durften Vincent Kompany und Xabi Alonso allerdings erst einmal am "Sky"-Mikrofon ran. Beide übten sich dabei in Zurückhaltung, zeigten aber auch auf, worum es geht. "Unser Ziel ist immer, jedes Spiel als das wichtigste anzugehen - und heute ist es Leverkusen", erklärte Kompany, schob aber nach, dass man merke, dass das Duell "ein besonderes ist". Die Marschroute? "Wir wollen alles gewinnen zu Hause!" Mit Blick auf den Fitnesszustand von Manuel Neuer sprach der Coach von "keinem großen Risiko", aber im Fußball "wisse man nie". Sein Gegenüber betonte kurz darauf, dass seine Mannschaft in München vor allem "schlau" auftreten müsse. "Kompakt und diszipliniert" soll die eigene Herangehensweise sein. Sollte die Sicherheit im eigenen Spiel da sein, "haben wir eine Chance".

Xabi Alonso erwartet von seiner Mannschaft einen "schlauen" Auftritt in der Allianz Arena. © Uwe Anspach/dpa

17.51 Uhr: Sven Ulreich gewährt Einblick zu Entscheidung bei Manuel Neuer

Manuel Neuer ist fit, Sven Ulreich bleibt beim Gipfel gegen Leverkusen nur die Rolle als Zuschauer. Vor dem Anpfiff hat der Ersatzkeeper der Münchner, der immer zur Stelle ist, wenn es darauf ankommt, einen kurzen Einblick gewährt. Auf Nachfrage von "Sky" sagte Ulreich: "Es war schon relativ früh klar, dass er am Wochenende wieder spielen wird, wenn alles normal läuft." Trotzdem mussten Fans bis eine Stunde vor Spielbeginn auf die offizielle Ansage warten - und Nerven lassen ...

17.32 Uhr: Startelf von Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern

Kurz nach dem Rekordmeister hat die Werkself nachgezogen. Vergleicht man die Startelf mit der vom Spiel gegen VfL Wolfsburg rotiert Trainer Xabi Alonso fünffach. Liest man sich die Aufstellung durch, steigt die Vorfreude noch weiter. Piero Hincapié, Jeremie Frimpong, Robert Andrich, Martin Terrier und Victor Boniface dürfen von Beginn an für Nordi Mukiele, Jeanuël Belocian, Aleix Garcia, Patrik Schick sowie Amine Adli ran. Überraschend ist dieses "Zurückrotieren" ebenfalls nicht.

17.31 Uhr: Aufstellung des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

Die Aufstellungen trudeln ein - und alle Fans des FC Bayern können aufatmen: Manuel Neuer ist fit und steht im Tor! Überraschungen gibt es praktisch nicht. Min-jae Kim und Dayot Upamecano sollen die Offensive der Werkself stoppen, Serge Gnabry und Michael Olise auf der Gegenseite auf den Flügeln Druck machen. Im Mittelfeld spielt erneut Aleksandar Pavlović an der Seite von Joshua Kimmich. Das bedeutet allerdings auch das 50-Millionen-Mann João Palhinha erneut auf der Bank sitzt.

17.27 Uhr: Blick auf Bundesligapartien des Wochenendes

Keine Frage: Alle fiebern auf das Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen hin, doch auch in anderen Stadien wurde am heutigen Samstagnachmittag um Punkte gekämpft. Es folgt ein kleiner Überblick. Der VfB Stuttgart konnte beim VfL Wolfsburg ein umkämpftes 2:2-Remis einfahren, RB Leipzig hat den FC Augsburg mit 4:0 weggeputzt und der SC Freiburg unterlag dem FC St. Pauli klar mit 0:3. Außerdem feierte der 1. FC Heidenheim mit einem 2:0 über den 1. FSV Mainz 05 einen Auswärtserfolg, Borussia Mönchengladbach schockte Union Berlin spät mit einem 1:0-Sieg. Bereits am gestrigen Freitagabend konnte Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum ein 0:2 noch in ein 4:2 verwandeln. Der Vollständigkeit halber: Am morgigen Sonntagnachmittag gastiert Eintracht Frankfurt noch bei Holstein Kiel (15.30 Uhr) und die TSG 1899 Hoffenheim bekommt es am Abend vor heimischer Kulisse ab 17.30 Uhr mit dem SV Werder Bremen zu tun.

16.57 Uhr: Große Wiesn-Party von Bayer Leverkusen nach Spiel gegen FC Bayern?

Sollte Bayer die eigenen Grenzen trotz aller Versuche des Rekordmeisters aufrechterhalten und so einen oder gar drei Punkte aus München entführen können, würde sich ein Besuch auf dem Oktoberfest doch geradezu anbieten - oder? Denkste! Daraus wird auf keinen Fall etwas. "Wir haben keine Zeit dafür", fand Coach Xabi Alonso (42) bereits deutliche Worte. Der Grund für die Klarheit liegt auf der Hand: "Wir trainieren Sonntagmorgen in Leverkusen, um uns auf Milan vorzubereiten." Milan? Genau! Denn bereits am Dienstagabend (21 Uhr) rollt in der Champions League wieder das runde Leder, wenn AC Mailand in der BayArena gastiert. Nach dem 4:0-Erfolg im ersten Spiel der Königsklasse gegen Feyenoord Rotterdam soll gegen die Italiener unbedingt der zweite Streich folgen. "Wir haben eine große Woche vor uns, für uns ist das alles sehr wichtig."

16.32 Uhr: Harry Kane verrät eines der Erfolgsgeheimnisse des FC Bayern in dieser Saison

Geht es nach den Vorstellungen von Vincent Kompany (38), dürfte es selbst bei einer Führung nicht am Willen fehlen. Die geforderte Einstellung ist nämlich einer der Hauptgründe dafür, dass es endlich wieder läuft! "Der Boss will, dass wir mit hoher Intensität spielen, sogar wenn wir 1:0 oder 2:0 führen, will er drei, vier und fünf Tore", wurde Harry Kane (31) unlängst von der "Bild"-Zeitung zitiert. Ziel sei es, alle Gegner an Grenzen zu bringen, die diese dann "nicht aufrechterhalten können".

Stürmerstar Harry Kane (31) und der FC Bayern lassen es derzeit gerne und vor allem oft im gegnerischen Kasten klingeln. © Peter Kneffel/dpa

16.06 Uhr: Leverkusener "Bayern-Dusel" auch gegen den Rekordmeister aus München?

Was maßgeblich zu der grandiosen vergangenen Saison beigetragen hat und auch in dieser Spielzeit eine Rolle spielt, ist die Fähigkeit der Werkself, kurz vor Schluss die Nerven zu behalten und eigene Treffer geradezu zu erzwingen. "Früher gab es den 'Bayern-Dusel'", erklärte Thomas Müller(35) vor dem Gipfeltreffen gegenüber "bundesliga.de". Heute sei es ein ums andere Mal der der Werkself. "Wenn die unbedingt noch ein Tor brauchen, klopfen sie so lange an die Tür, bis einer aufmacht. Verrückterweise macht immer einer auf in der Nachspielzeit - egal, ob einer daheim ist oder nicht: Die Tür geht auf." Wollen Müller und seine Teamkollegen heute auf Nummer sicher gehen, sollten es also zwei oder gar drei Tore Vorsprung sein.