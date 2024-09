FC Bayern gegen Bayer 04 live: Wer steht im FCB-Tor? Rekordmeister bangt um Neuer!

München - Giganten-Gipfel in München ! Am heutigen Samstagabend (18.30 Uhr) gastiert der Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen beim Rekordmeister FC Bayern . Welches Spitzenteam kann schon früh in der Saison die Weichen stellen?

Wenn am heutigen Abend in der Münchner Allianz Arena endlich der Ball rollt, schaut ganz Fußball-Deutschland wohl extrem genau hin. Ein Favorit auf den Sieg lässt sich im Vorfeld nur schwer ausmachen - außer für Felix Magath (71).

Zwar trainiert Neuer inzwischen wieder, doch eine endgültige Entscheidung über seinen Einsatz werde erst am Samstag - und das unmittelbar vor der Partie - fallen, wie Kompany am Freitag erklärte. Die Fans dürften bereits fest die Daumen drücken.

Interessant an der Personalie ist dabei vor allem der Blick auf die vorherige Saison: Zwayer pfiff bereits das zurückliegende Spitzenspiel der beiden Teams in der vergangenen Rückrunde, das die Werkself schlussendlich deutlich mit 3:0 gewann.

Felix Zwayer (43) aus Berlin leitet das Top-Duell in der Allianz Arena am heutigen Abend als Hauptschiedsrichter.

Alternativ bleibt Ihr in unserem Liveticker natürlich ebenfalls stets am Ball!

Bayer Leverkusen holte sich in der geschichtsträchtigen Spielzeit 2023/24 bekanntlich ungeschlagen die Meisterschale, ließ sich folglich somit auch vom Rekordchampion aus der bayerischen Landeshauptstadt zweimal nicht bezwingen.

Beim 2:2-Unentschieden in der Hinrunde brauchten die Mannen von Trainer Xabi Alonso (42) dafür allerdings noch eine gehörige Portion Glück. Nach der frühen Führung durch Harry Kane (31) glich zunächst Alejandro Grimaldo (29) mit einem wunderschönen Freistoß aus, doch Leon Goretzka (29) brachte die Münchner in der 86. Minute erneut in Front. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit und nach VAR-Eingriff besorgte Exequiel Palacios (25) per Elfmeter den Endstand.

In der Rückserie ließ die Werkself, die unaufhaltsam durch die gesamte Liga marschierte, dann aber keinerlei Zweifel mehr aufkommen und schmiss den FCB mit einer 3:0-Abreibung aus der BayArena. Torschütze damals unter anderem Bayern-Leihgabe Josip Stanisic (24), der nun wieder für die Gegenseite kickt, aktuell aber mit einem Außenbandriss verletzt fehlt.