Riesenchance für FC Bayern gegen Hertha: Erobert das Tuchel-Team die Spitze zurück?

München - Der FC Bayern hat den Meistertitel der Bundesliga plötzlich doch wieder selbst in der Hand - und die nächste Aufgabe könnte zumindest vom Papier her nicht leichter sein. Trainer Thomas Tuchel (49) warnt allerdings dennoch.

Mit einem Heimerfolg gegen Schlusslicht Hertha BSC würde der Serienmeister um Kapitän Thomas Müller (33) direkt wieder am BVB vorbeiziehen.

Der deutsche Rekordmeister hat nach dem Patzer von Borussia Dortmund am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr die Rückkehr an die Spitze der Tabelle des Oberhauses fest im Blick. Ein Sieg ist Pflicht!

Zu ändern ist all das allerdings nicht mehr. Und noch führt der BVB die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an, mit einem Sieg würden die Münchner aber wieder vorbeiziehen - und Kurs auf den elften Meistertitel in Serie nehmen.