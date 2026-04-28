28.04.2026 20:30 Bayern gegen PSG live: Startelf-Überraschung bei Kompany-Ersatz Danks!

FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Liveticker: Es gibt es eine Option, die Kracher-Begegnung auch ohne Kosten zu verfolgen.

Von Ivan Simovic

Paris (Frankreich) - Giganten-Duell im Champions-League-Halbfinale: Der FC Bayern gastiert heute Abend (Anstoß 21 Uhr) bei Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain - FC Bayern München (21 Uhr) TAG24 begleitet das Gipfeltreffen im Liveticker, hält Euch vor und während des Kracher-Spiels auf dem Laufenden.

20.30 Uhr: FC Bayern München peilt Champions-League-Finale an

Gegen den amtierenden Titelträger will sich der FC Bayern im Parc des Princes die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen, um am Ende den Einzug ins Endspiel am 30. Mai klarmachen zu können. Schwerer könnte die letzte Herausforderung auf dem Weg nach Budapest für die Münchner allerdings nicht sein, denn PSG kommt mit einem Milliardenkader voller Weltstars wie Vitinha, "Kvaradona" sowie Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele daher und performt derzeit in Topform, genau wie der FCB. Fußball-Vergnügen auf allerhöchstem Niveau ist damit also garantiert.

20.20 Uhr: PSG-Coach Enrique schickt ebenfalls A-Elf ins Spiel

Gleiches Bild auf der anderen Seite: Auch PSG-Coach Enrique stellt wieder auf seine A-Elf um, nachdem er am Wochenende beim souveränen 3:0-Auswärtserfolg bei Angers SCO seine Stammkräfte geschont hatte. Aus der Anfangsformation vom Samstag bleiben nur Schlussmann Safonov sowie die beiden Defensiv-Stars Hakimi und Pacho übrig.

20.09 Uhr: So startet der FC Bayern gegen Paris Saint-Germain

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff sind die Aufstellungen beider Teams veröffentlicht worden. Werfen wir dabei zuerst einen Blick auf die Bayern-Elf. Nach dem Sieben-Tore-Spektakel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Wochenende kehrt Co-Trainer Danks wieder auf die gewohnten Stammelf zurück, nimmt in Absprache mit dem gesperrten FCB-Coach Kompany im Vergleich zum letzten Spiel acht Änderungen vor. Einzig Davies darf überraschend für Laimer ran.

Vertraut auf die Bayern-Stammelf: Co-Trainer und Kompany-Ersatz Aaron Danks (42). © Sven Hoppe/dpa

19.25 Uhr: Bayern-Coach Kompany gesperrt

In Paris kommt auf Vincent Kompany (40) und den FC Bayern eine außergewöhnliche Aufgabe zu: Der 40-jährige Chefcoach ist wegen einer Gelbsperre nämlich nicht dabei, sitzt somit heute nicht auf der FCB-Trainerbank.

Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid hatte der Belgier seine dritte Gelbe im laufenden Wettbewerb gesehen, nachdem er zuvor schon gegen die PSV Eindhoven und den FC Arsenal verwarnt worden war. Welche genauen Folgen das für Kompany hat und wer seine Aufgabe übernimmt, lest ihr hier: "Im Bus ist Schluss: UEFA schaut bei gesperrtem Bayern-Coach Kompany genau hin"

19 Uhr: Champions-League-Knaller ohne Kosten streamen

Fußball-Feinkost hinter der Paywall: Das heutige Halbfinal-Hinspiel ist ausschließlich bei Amazon Prime Video im kostenpflichtigen Stream zu sehen. Dennoch gibt es eine legale Option, die Kracher-Begegnung gratis zu verfolgen. Neue Nutzer können nämlich ein 30-tägiges Probe-Abo nutzen, das auch die Partie zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain abdeckt. Wichtig ist dabei nur, die Mitgliedschaft rechtzeitig zu kündigen, dann bleibt das Gucken des Spiels umsonst. Wer möchte, kann das Duell aber auch hier im Liveticker verfolgen und bleibt damit jederzeit auf dem Laufenden. Viel Spaß!

Das Topspiel läuft exklusiv bei Amazon Prime Video. © Sven Hoppe/dpa

18.40 Uhr: Wer nimmt die letzte Hürde Richtung Champions-League-Finale?

Et voilà: Das von Experten und Fußballfans gleichermaßen sehnsüchtig herbeigesehnte Gipfeltreffen in der Champions League steht bevor. Um 21 Uhr beginnt das Halbfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain, in dem es um nicht weniger als den Einzug ins Endspiel der Königsklasse geht. Einen klaren Favoriten gibt es dabei nicht, denn es treffen die aktuell wohl formstärksten Teams der Welt aufeinander. PSG tritt mit einem hochkarätig besetzten Starensemble an, angeführt von Weltfußballer Ousmane Dembele (28), Mittelfeld-Motor Joao Neves (21) sowie Abwehr-Boss Marquinhos (31) - und wirkt aktuell nicht zu stoppen. Der deutsche Rekordmeister wiederum präsentiert sich ebenfalls in bestechender Form und geht mit großem Selbstvertrauen in dieses Knaller-Duell, nicht zuletzt dank Harry Kane (32), Michael Olise (24) und Luis Diaz (29), die als Offensiv-Trio Tore regelrecht regnen lassen. Darüber hinaus haben die Münchner auf der großen europäischen Bühne schon Real Madrid das Fürchten gelehrt.

Darf FCB-Knipser Harry Kane (32) auch heute wieder jubeln? © Tom Weller/dpa

Denker und Lenker im PSG-Mittelfeld: João Neves (21). © Blanca CRUZ / AFP

28. April, 18.30 Uhr: Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München im Liveticker