Bayern gegen PSG live: Zwei Elfer, fünf Tore - Champions-League-Wahnsinn in Paris
Paris (Frankreich) - Giganten-Duell im Champions-League-Halbfinale: Der FC Bayern gastiert heute Abend (Anstoß 21 Uhr) bei Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain - FC Bayern München 3:2
Torschütze: Harry Kane 0:1 (17. Minute), Khvicha Kvaratskhelia 1:1 (25.), Joao Neves 2:1 (33.), Michael Olise 2:2 (41. Minute), Ousmane Dembele 3:2 (45.+5)
TAG24 begleitet das Gipfeltreffen im Liveticker, hält Euch vor und während des Kracher-Spiels auf dem Laufenden.
21.55 Uhr: Halbzeit im Parc des Princes
Ein temporeiches und atemberaubendes Duell geht mit einer 3:2-Führung für Paris in die Pause.
Dabei lagen die Bayern zunächst durch einen verwandelten Elfmeter von Kane mit 1:0 (17. Minute) vorn, gaben die Führung jedoch durch die Treffer von Kvaratskhelia (25.) und Neves (33.) aber wieder aus der Hand geben.
Olise (41.) glich zwischenzeitlich erneut aus, ehe Dembélé (45.+5) per Strafstoß die erneute Führung der Hausherren zur Pause herstellte.
45.+5: Dembele mit dem 3:2-Führungstreffer
Toooor für Paris Saint-Germain!
Dembele trifft platziert ins rechte untere Eck. Neuer hat die Ecke zwar geahnt, bleibt aber chancenlos.
45.+3: Nach Sichtung der Bilder zeigt Schärer auf den Punkt und entscheidet auf Strafstoß.
45. Minute: Mendes bringt die Flanke von der Strafraumkante, Davies ist zur Stelle, klärt jedoch mit der Hand, sodass der VAR eingreift.
43. Minute: Der Passversuch von Musiala auf Olise wird vom Schiedsrichter Schärer unglücklich abgefälscht, bitter.
41. Minute: FC Bayern ist zurück im Spiel
Toooor für den FCB!
Ohne viel Kombination fasst sich Olise ein Herz und zieht aus zentraler Position ab. PSG-Keeper Safonov ist zwar dran, kann den Ball aber nicht parieren.
37. Minute: Die Bayern finden bislang kein Mittel gegen die schnellen Umschaltmomente der Pariser. Immer wieder kombinieren sich die Hausherren binnen weniger Sekunden von der eigenen Hälfte bis vor das Gehäuse von Schlussmann Neuer.
35. Minute: Nach einem Ballverlust von Olise schalten die Pariser blitzschnell um, spielen sich über Doué und Vitinha nach vorne und bringen Dembélé in Position, dessen Abschluss Upamecano in höchster Not noch stoppen kann.
33. Minute: Neves mit Köpfchen - PSG dreht das Spiel
Toooor für Paris Saint-Germain!
Dembélé bringt die Ecke herein, Neves kommt völlig frei zum Kopfball, steigt am höchsten - und nickt den Ball ins rechte Eck.
28.Minute: In Robben-Manier zieht Doué nach innen, ähnlich wie zuvor Kvaratskhelia, kommt aber gegen die aufmerksame Bayern-Verteidigung nicht zum Abschluss.
25. Minute: Kvaratskhelia gleicht aus
Toooor für Paris Saint-Germain!
Überragend gemacht von Kvaratskhelia, der sich von links in die Mitte durchtankt, dabei Stanišić stehen lässt und den Ball anschließend eiskalt ins lange Eck schlenzt. FCB-Keeper Neuer kann nur hinterherschauen. 1:1.
23. Minute: Ein grober Fehlpass von Pavlović spielt Zaïre-Emery in die Karten, der sofort Dembélé einsetzt. Der Ballon-d'Or-Sieger hat freie Bahn, setzt den Abschluss aber weit, weit, weit neben das Tor.
19. Minute: Riesenchance für das 2:0! Nach einem Zuspiel von Kane kommt Olise halbrechts frei zum Abschluss, doch Safonov ist zur Stelle und pariert.
17. Minute: Harry Kane bringt den FC Bayern in Führung
Toooor für den FCB!
Kane tritt an - und verwandelt den Strafstoß sicher im rechten unteren Eck.
15. Minute: Elfmeter für den FC Bayern
Die Bayern spielen sich nach vorne durch, Olise bedient Diaz im Strafraum, der nach einer Grätsche zu Fall kommt, der Schiri zeigt sofort auf den Punkt.
12. Minute: PSG-Abwehrchef Marquinhos setzt gegen Díaz den Körper ein, kassiert dafür früh in der Partie von Schärer die Gelbe Karte.
11. Minute: Auf links setzt sich Olise im Duell mit Neves durch, findet aber keinen Weg in den Strafraum und büßt den Ball ein.
8. Minute: Kvaratskhelia zieht das Tempo an, tänzelt den nach hinten gerückten Olise aus, dreht dann aber wieder um.
6. Minute: Olise zieht die rechte Seite entlang, lässt Mendes stehen und versucht es dann mit einer flachen Hereingabe. PSG-Schlussmann Safonov ist aber hellwach, krallt sich das Leder.
4. Minute: Vollgas-Fußball! Von Beginn an ist kein Abtasten zu erkennen. Beide Mannschaften gehen aggressiv in die Zweikämpfe, suchen sofort den Weg in die Offensive.
2. Minute: Münchens Stanisic schlägt eine Flanke in die PSG-Box, wo PSG-Motor Neves denn Ball aus der Gefahrenzone befördert.
1. Minute: Los geht's! Anpfiff in Paris
Vorhang auf, es wird ernst.
Der Ball rollt.
Vor Anpfiff: Bayerns Kicker spielen in Rot, die PSG-Akteure tragen Königsblau.
Vor Anpfiff: Wow! Zu diesem Fußball-Leckerbissen setzt die aktive Fanszene der Pariser mit einer XXL-Choreografie den ersten Höhepunkt.
Vor Anpfiff: Auf diesen Moment haben wir doch alle gewartet! Angeführt von Schiedsrichter Schärer laufen die Teams ein.
Vor Anpfiff: Das letzte Duell vor dem großen Traum ist angerichtet, doch wer sich das Finalticket sichert, bleibt noch offen. Fest steht hingegen, dass ein torreiches Spiel wahrscheinlich ist. In acht der letzten neun Königsklassen-Spielen des FC Bayern trafen beide Teams. Die Pariser kommen in acht K.-o.-Spielen in Folge auf mindestens zwei Tore.
20.40 Uhr: Star-Auflauf im Parc des Princes
Das Who-is-who der Sportwelt ist selbstverständlich live vor Ort, lässt sich dieses Knaller-Spiel nicht entgehen.
Auf den Tribünen wurden schon Basketball-Ikone Tony Parker (43) und Tennis-Größe Yannick Noah (65) gesichtet. Ebenfalls anwesend ist der Ex-BVB-Coach und heutige England-Nationaltrainer Thomas Tuchel (52), dazu gesellen sich unter anderem die Fußball-Legenden Lilian Thuram (54), Cesc Fabregas (38) und Claude Makelele (53).
20.30 Uhr: FC Bayern München peilt Champions-League-Finale an
Gegen den amtierenden Titelträger will sich der FC Bayern im Parc des Princes die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen, um am Ende den Einzug ins Endspiel am 30. Mai klarmachen zu können.
Schwerer könnte die letzte Herausforderung auf dem Weg nach Budapest für die Münchner allerdings nicht sein, denn PSG kommt mit einem Milliardenkader voller Weltstars wie Vitinha, "Kvaradona" sowie Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele daher und performt derzeit in Topform, genau wie der FCB. Fußball-Vergnügen auf allerhöchstem Niveau ist damit also garantiert.
20.20 Uhr: PSG-Coach Enrique schickt ebenfalls A-Elf ins Spiel
Gleiches Bild auf der anderen Seite: Auch PSG-Coach Enrique stellt wieder auf seine A-Elf um, nachdem er am Wochenende beim souveränen 3:0-Auswärtserfolg bei Angers SCO seine Stammkräfte geschont hatte.
Aus der Anfangsformation vom Samstag bleiben nur Schlussmann Safonov sowie die beiden Defensiv-Stars Hakimi und Pacho übrig.
20.09 Uhr: So startet der FC Bayern gegen Paris Saint-Germain
Rund eine Stunde vor dem Anpfiff sind die Aufstellungen beider Teams veröffentlicht worden. Werfen wir dabei zuerst einen Blick auf die Bayern-Elf.
Nach dem Sieben-Tore-Spektakel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Wochenende kehrt Co-Trainer Danks wieder auf die gewohnten Stammelf zurück, nimmt in Absprache mit dem gesperrten FCB-Coach Kompany im Vergleich zum letzten Spiel acht Änderungen vor. Einzig Davies darf überraschend für Laimer ran.
19.25 Uhr: Bayern-Coach Kompany gesperrt
In Paris kommt auf Vincent Kompany (40) und den FC Bayern eine außergewöhnliche Aufgabe zu: Der 40-jährige Chefcoach ist wegen einer Gelbsperre nämlich nicht dabei, sitzt somit heute nicht auf der FCB-Trainerbank.
Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid hatte der Belgier seine dritte Gelbe im laufenden Wettbewerb gesehen, nachdem er zuvor schon gegen die PSV Eindhoven und den FC Arsenal verwarnt worden war.
Welche genauen Folgen das für Kompany hat und wer seine Aufgabe übernimmt, lest ihr hier: "Im Bus ist Schluss: UEFA schaut bei gesperrtem Bayern-Coach Kompany genau hin"
19 Uhr: Champions-League-Knaller ohne Kosten streamen
Fußball-Feinkost hinter der Paywall: Das heutige Halbfinal-Hinspiel ist ausschließlich bei Amazon Prime Video im kostenpflichtigen Stream zu sehen. Dennoch gibt es eine legale Option, die Kracher-Begegnung gratis zu verfolgen.
Neue Nutzer können nämlich ein 30-tägiges Probe-Abo nutzen, das auch die Partie zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain abdeckt. Wichtig ist dabei nur, die Mitgliedschaft rechtzeitig zu kündigen, dann bleibt das Gucken des Spiels umsonst.
Wer möchte, kann das Duell aber auch hier im Liveticker verfolgen und bleibt damit jederzeit auf dem Laufenden. Viel Spaß!
18.40 Uhr: Wer nimmt die letzte Hürde Richtung Champions-League-Finale?
Et voilà: Das von Experten und Fußballfans gleichermaßen sehnsüchtig herbeigesehnte Gipfeltreffen in der Champions League steht bevor.
Um 21 Uhr beginnt das Halbfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain, in dem es um nicht weniger als den Einzug ins Endspiel der Königsklasse geht. Einen klaren Favoriten gibt es dabei nicht, denn es treffen die aktuell wohl formstärksten Teams der Welt aufeinander.
PSG tritt mit einem hochkarätig besetzten Starensemble an, angeführt von Weltfußballer Ousmane Dembele (28), Mittelfeld-Motor Joao Neves (21) sowie Abwehr-Boss Marquinhos (31) - und wirkt aktuell nicht zu stoppen.
Der deutsche Rekordmeister wiederum präsentiert sich ebenfalls in bestechender Form und geht mit großem Selbstvertrauen in dieses Knaller-Duell, nicht zuletzt dank Harry Kane (32), Michael Olise (24) und Luis Diaz (29), die als Offensiv-Trio Tore regelrecht regnen lassen. Darüber hinaus haben die Münchner auf der großen europäischen Bühne schon Real Madrid das Fürchten gelehrt.
28. April, 18.30 Uhr: Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München im Liveticker
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München.
Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um das Knaller-Match auf dem Laufenden.
Titelfoto: Fotomontage:Tom Weller/dpa,Blanca CRUZ / AFP