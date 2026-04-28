28.04.2026 21:59 Bayern gegen PSG live: Zwei Elfer, fünf Tore - Champions-League-Wahnsinn in Paris

FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Liveticker: Schluss, die erste Hälfte ist vorüber. PSG führt mit 3:2 zur Pause

Von Ivan Simovic

Paris (Frankreich) - Giganten-Duell im Champions-League-Halbfinale: Der FC Bayern gastiert heute Abend (Anstoß 21 Uhr) bei Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain - FC Bayern München 3:2 Torschütze: Harry Kane 0:1 (17. Minute), Khvicha Kvaratskhelia 1:1 (25.), Joao Neves 2:1 (33.), Michael Olise 2:2 (41. Minute), Ousmane Dembele 3:2 (45.+5) TAG24 begleitet das Gipfeltreffen im Liveticker, hält Euch vor und während des Kracher-Spiels auf dem Laufenden.

21.55 Uhr: Halbzeit im Parc des Princes

Ein temporeiches und atemberaubendes Duell geht mit einer 3:2-Führung für Paris in die Pause. Dabei lagen die Bayern zunächst durch einen verwandelten Elfmeter von Kane mit 1:0 (17. Minute) vorn, gaben die Führung jedoch durch die Treffer von Kvaratskhelia (25.) und Neves (33.) aber wieder aus der Hand geben. Olise (41.) glich zwischenzeitlich erneut aus, ehe Dembélé (45.+5) per Strafstoß die erneute Führung der Hausherren zur Pause herstellte.

45.+5: Dembele mit dem 3:2-Führungstreffer

Toooor für Paris Saint-Germain! Dembele trifft platziert ins rechte untere Eck. Neuer hat die Ecke zwar geahnt, bleibt aber chancenlos.

45.+3: Nach Sichtung der Bilder zeigt Schärer auf den Punkt und entscheidet auf Strafstoß.

45. Minute: Mendes bringt die Flanke von der Strafraumkante, Davies ist zur Stelle, klärt jedoch mit der Hand, sodass der VAR eingreift.

43. Minute: Der Passversuch von Musiala auf Olise wird vom Schiedsrichter Schärer unglücklich abgefälscht, bitter.

41. Minute: FC Bayern ist zurück im Spiel

Toooor für den FCB! Ohne viel Kombination fasst sich Olise ein Herz und zieht aus zentraler Position ab. PSG-Keeper Safonov ist zwar dran, kann den Ball aber nicht parieren.

37. Minute: Die Bayern finden bislang kein Mittel gegen die schnellen Umschaltmomente der Pariser. Immer wieder kombinieren sich die Hausherren binnen weniger Sekunden von der eigenen Hälfte bis vor das Gehäuse von Schlussmann Neuer.

35. Minute: Nach einem Ballverlust von Olise schalten die Pariser blitzschnell um, spielen sich über Doué und Vitinha nach vorne und bringen Dembélé in Position, dessen Abschluss Upamecano in höchster Not noch stoppen kann.

33. Minute: Neves mit Köpfchen - PSG dreht das Spiel

Toooor für Paris Saint-Germain! Dembélé bringt die Ecke herein, Neves kommt völlig frei zum Kopfball, steigt am höchsten - und nickt den Ball ins rechte Eck.

28.Minute: In Robben-Manier zieht Doué nach innen, ähnlich wie zuvor Kvaratskhelia, kommt aber gegen die aufmerksame Bayern-Verteidigung nicht zum Abschluss.

25. Minute: Kvaratskhelia gleicht aus

Toooor für Paris Saint-Germain! Überragend gemacht von Kvaratskhelia, der sich von links in die Mitte durchtankt, dabei Stanišić stehen lässt und den Ball anschließend eiskalt ins lange Eck schlenzt. FCB-Keeper Neuer kann nur hinterherschauen. 1:1.

23. Minute: Ein grober Fehlpass von Pavlović spielt Zaïre-Emery in die Karten, der sofort Dembélé einsetzt. Der Ballon-d'Or-Sieger hat freie Bahn, setzt den Abschluss aber weit, weit, weit neben das Tor.

19. Minute: Riesenchance für das 2:0! Nach einem Zuspiel von Kane kommt Olise halbrechts frei zum Abschluss, doch Safonov ist zur Stelle und pariert.

17. Minute: Harry Kane bringt den FC Bayern in Führung

Toooor für den FCB! Kane tritt an - und verwandelt den Strafstoß sicher im rechten unteren Eck.

15. Minute: Elfmeter für den FC Bayern

Die Bayern spielen sich nach vorne durch, Olise bedient Diaz im Strafraum, der nach einer Grätsche zu Fall kommt, der Schiri zeigt sofort auf den Punkt.

12. Minute: PSG-Abwehrchef Marquinhos setzt gegen Díaz den Körper ein, kassiert dafür früh in der Partie von Schärer die Gelbe Karte.

11. Minute: Auf links setzt sich Olise im Duell mit Neves durch, findet aber keinen Weg in den Strafraum und büßt den Ball ein.

8. Minute: Kvaratskhelia zieht das Tempo an, tänzelt den nach hinten gerückten Olise aus, dreht dann aber wieder um.

6. Minute: Olise zieht die rechte Seite entlang, lässt Mendes stehen und versucht es dann mit einer flachen Hereingabe. PSG-Schlussmann Safonov ist aber hellwach, krallt sich das Leder.

4. Minute: Vollgas-Fußball! Von Beginn an ist kein Abtasten zu erkennen. Beide Mannschaften gehen aggressiv in die Zweikämpfe, suchen sofort den Weg in die Offensive.

2. Minute: Münchens Stanisic schlägt eine Flanke in die PSG-Box, wo PSG-Motor Neves denn Ball aus der Gefahrenzone befördert.

1. Minute: Los geht's! Anpfiff in Paris

Vorhang auf, es wird ernst. Der Ball rollt.

Vor Anpfiff: Bayerns Kicker spielen in Rot, die PSG-Akteure tragen Königsblau.

Vor Anpfiff: Wow! Zu diesem Fußball-Leckerbissen setzt die aktive Fanszene der Pariser mit einer XXL-Choreografie den ersten Höhepunkt.

Vor Anpfiff: Auf diesen Moment haben wir doch alle gewartet! Angeführt von Schiedsrichter Schärer laufen die Teams ein.

Vor Anpfiff: Das letzte Duell vor dem großen Traum ist angerichtet, doch wer sich das Finalticket sichert, bleibt noch offen. Fest steht hingegen, dass ein torreiches Spiel wahrscheinlich ist. In acht der letzten neun Königsklassen-Spielen des FC Bayern trafen beide Teams. Die Pariser kommen in acht K.-o.-Spielen in Folge auf mindestens zwei Tore.

20.40 Uhr: Star-Auflauf im Parc des Princes

Das Who-is-who der Sportwelt ist selbstverständlich live vor Ort, lässt sich dieses Knaller-Spiel nicht entgehen. Auf den Tribünen wurden schon Basketball-Ikone Tony Parker (43) und Tennis-Größe Yannick Noah (65) gesichtet. Ebenfalls anwesend ist der Ex-BVB-Coach und heutige England-Nationaltrainer Thomas Tuchel (52), dazu gesellen sich unter anderem die Fußball-Legenden Lilian Thuram (54), Cesc Fabregas (38) und Claude Makelele (53).

Thomas Tuchel (52), Dortmunds früherer Cheftrainer, wurde auf den Rängen gesichtet. (Archivfoto) © Ben Whitley/PA Wire/dpa

20.30 Uhr: FC Bayern München peilt Champions-League-Finale an

Gegen den amtierenden Titelträger will sich der FC Bayern im Parc des Princes die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen, um am Ende den Einzug ins Endspiel am 30. Mai klarmachen zu können. Schwerer könnte die letzte Herausforderung auf dem Weg nach Budapest für die Münchner allerdings nicht sein, denn PSG kommt mit einem Milliardenkader voller Weltstars wie Vitinha, "Kvaradona" sowie Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele daher und performt derzeit in Topform, genau wie der FCB. Fußball-Vergnügen auf allerhöchstem Niveau ist damit also garantiert.