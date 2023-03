FC Bayern gegen PSG: Müller ist heiß, Youngster des FCB bei CL-Kracher im Fokus

"Ich glaube, die ganze Welt schaut ihm gerne beim Fußballspielen zu. Wir werden ihm dabei nicht zuschauen, sondern ihn stören, seine Arbeit zu machen", kündigte der Münchner Kapitän in der Allianz Arena entschlossen Richtung Mbappé an.

Während die Münchner die Aktionen von Weltmeister Messi vor drei Wochen im Pariser Prinzenpark erfolgreich einbremsten, kämpften sie gegen den einmal mehr nicht zu greifenden und wegen einer Verletzung erst nach der Pause eingewechselten X-Faktor Mbappé in der packenden Schlussphase der Partie weitestgehend vergeblich an.

Für Julian Nagelsmann (35) wäre ein Erfolg gegen Messi, Mbappé und Co. der prestigeträchtigste Moment der anderthalbjährigen Amtszeit als Trainer der Münchner. "Es ist das Duell zweier Topteams", sagte der Übungsleiter am Dienstag rund 30 Stunden vor dem Anpfiff: "Und dann hoffen wir, dass wir am Mittwochabend einen Kuchen haben und ich ein kleines Stück davon esse."

In einem Königsklassen-Knaller höchster Güteklasse gegen das jedoch ohne den verletzten Neymar (31) auflaufende Ensemble von Paris Saint-Germain will der FC Bayern nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel den Einzug ins Viertelfinale zu Hause perfekt machen.

Wie schon im Sommer im kroatischen Nationalteam beim 1:0-Sieg in der Nations League gegen Frankreich mit Mbappé. "Er ist gallig in den Zweikämpfen und ist sehr schnell auf Strecke", so Müller. "Ich glaube, dass er absolut bereit ist für die Aufgabe."

Immerhin blieben die Münchner in sechs von sieben Champions-League-Spielen in dieser Saison - unter anderem gegen Robert Lewandowskis (34) FC Barcelona und Inter Mailand - ohne Gegentor.

Mbappé ist für Müller aktuell der "spektakulärste" Angreifer. "Es ist nicht nur schön, schön, was er macht, es ist auch effektiv." In München wird Mbappé, der im Champions-League-Viertelfinale 2021 beim Pariser 3:2-Sieg doppelt in der Arena getroffen hatte, an der Seite von Messi starten.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) hat sich vor dem Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern und PSG zu Julian Nagelsmann (35) geäußert. © Sven Hoppe/dpa

Schon einen Tag früher als gewöhnlich hatte die mit vielen Millionen Euro aus Katar gepushte PSG-Startruppe am Montagabend ihr Quartier am Englischen Garten bezogen. Grund war die große Sorge, sonst wegen der Streiks in der Heimat Probleme bei der Anreise zu bekommen.

"Wir sind in der Lage, die Situation gegen Bayern zu drehen", so Messi, der von Schaulustigen beim Weg ins Hotel bestaunt, bejubelt und fotografiert wurde.

Das Finale am 10. Juni 2023 in Istanbul treibt den argentinischen Weltmeister ebenso an wie die Bayern-Stars. Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) strotzt in wegweisenden Wochen vor Zuversicht.

"Wenn alles so kommt, wie ich das glaube, werden wir in sechs bis acht Wochen das Thema Nagelsmann nicht mehr diskutieren", tönte er.



Er ist an einem Meilenstein-Abend in der ruhmreichen Europapokal-Historie seines Vereins nicht nur felsenfest vom Einzug der Bayern in das Viertelfinale überzeugt, sondern auch von weiteren Siegen in DFB-Pokal und natürlich der Meisterschaft.

Trotzdem fließt das Achtelfinal-Rückspiel entscheidend in die Bewertung der zweiten Nagelsmann-Saison in München ein. Nach dem Viertelfinal-Aus in der vergangenen Saison gegen den FC Villarreal soll der 35-Jährige mit der kostspielig verstärkten Mannschaft entsprechend mehr liefern. "Es ist auch für mich ein wichtiges Spiel", sagte Nagelsmann.