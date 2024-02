Neuer über Tuchel-Aus beim FC Bayern: "Wirft ein schlechtes Bild auf uns alle"

Torhüter Manuel Neuer (37) hat sich über das Aus von Trainer Thomas Tuchel (50) beim FC Bayern geäußert - und klare Worte gefunden. © Tom Weller/dpa

"Die bessere Mannschaft hat heute gewonnen. Es hört sich zwar wieder ein bisschen nach Bayern-Dusel an, wenn man das Spiel in der Nachspielzeit entscheidet, aber heute war es einfach verdient", schilderte Kapitän Manuel Neuer (37) nach Abpfiff gegenüber "Sky". Vollends glücklich wirkte er nicht.

Grund dafür sind die Leistungen der vergangenen Monate und das damit einhergehende Aus Tuchels. "Es wirft ein schlechtes Bild auf uns alle - auf die Mannschaft, die Spieler. Jeder Spieler sollte ein schlechtes Gewissen haben und sich an die eigene Nase fassen", erklärte der Keeper, der mit seiner Glanztat gegen Benjamin Sesko (20) großen Anteil am knappen Heimerfolg des Rekordmeisters hatte.

Man habe es als Mannschaft nicht geschafft, "das Ganze mit einem Top-Trainer weiterzuführen". Es gehe darum, "den Weg bis zum Ende professionell weitergehen". Dieser endet für Tuchel spätestens am 1. Juni, sollten es die Münchner in das Endspiel der Champions League schaffen. Die letzte Partie der Bundesligasaison wird am 18. Mai ausgetragen.

"Es ist nicht immer so wie in der Schule, dass immer der Lehrer schuldig ist an den schlechten Zeugnisnoten", bemühte Neuer noch einen Vergleich und schob nach: "Wir haben natürlich auch Verantwortung dafür, wenn ein guter Trainer entlassen wird."

In der Tat fällt auf, dass mit Hansi Flick (59), Julian Nagelsmann (36) und Tuchel binnen kürzester Zeit drei Übungsleiter an der Säbener Straße verbrannt wurden, denen eigentlich eine sehr viel längere Halbwertszeit prognostiziert worden war. Nagelsmann, der nun die Nationalmannschaft zur EM 2024 führt, sollte sogar eine neue Ära beim FC Bayern prägen.