Abgang schon in diesem Sommer? Liverpool hat offenbar Bayern-Star im Visier!

Es ist eine Zwischenbilanz, die vernichtend ausfällt. In der Bundesliga stand Gravenberch in 17 Partien für die Bayern auf dem Feld. In die Startelf schaffte er es dabei jedoch nur ein einziges Mal. Doch auch bei der 2:3-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach war sein Arbeitstag in der Halbzeitpause beendet.

Hinzu kommen drei weitere Einsätze von Beginn an: zwei in unwichtigen Spielen der Champions League und einer im DFB-Pokal gegen den FC Viktoria Köln.

Der Rechtsfuß ist an der Säbener Straße ein Mann der wenigen Minuten. In wettbewerbsübergreifend 26 Partien stehen von diesen etwas mehr als 700 zu Buche, was einem Schnitt von knapp 27 Minuten entspricht. Ein Tor und eine Assist - beide im Pokal gegen völlig überforderte Kölner - passen ins Bild.

Sollte der junge Niederländer trotz eines Vertrags bis zum Sommer 2027 deshalb nach nicht einmal einer Spielzeit im Dress des FC Bayern ins Grübeln kommen, dürfte ihm das wohl niemand verdenken - vor allem, wenn ein Spitzenverein Interesse zeigt.



Denn nach Informationen der Bild-Zeitung hat der von Jürgen Klopp (55) trainierte FC Liverpool den Mittelfeldspieler nicht nur auf dem Zettel, sondern sogar bereits ein erstes Gespräch mit dem Management Gravenberchs gesucht.