FC Bayern trifft auf Gladbach: Das darf auf keinen Fall passieren

In der Offensive hätte Trainer Thomas Tuchel (50) bei einem erzwungenen Verzicht auf Sané nur noch Mathys Tel (18) und Zaragoza auf den Flügeln zur Verfügung. Notfalls wäre wohl auch Jamal Musiala (20) eine Option, die Routiniers Thomas Müller (34) und Eric Maxim Choupo-Moting (34) eher weniger.

Nochmals deutlich härter würde die Bayern eine Sperre von de Ligt treffen. Fällt der niederländische Innenverteidiger aus, wird es hinten kunterbunt.

Dayot Upamecano (25, Muskelfaserriss) wird gegen Leverkusen auf jeden Fall fehlen, Min-Jae Kim (27) weilt aktuell mit Südkorea beim Asien-Cup, trifft im Viertelfinale auf Australien. Gewinnt Südkorea, ist ein Einsatz im Bundesliga-Kracher auch vom Tisch.

Da der junge Innenverteidiger Tarek Buchmann (18) mit einem Muskelbündelriss ebenfalls lange ausfallen wird, bliebe Tuchel nur Dier im Zentrum der Abwehr. Wie bereits in der Vergangenheit praktiziert, würde sehr wahrscheinlich Leon Goretzka (28) an seine Seite rücken müssen, was angesichts der Schulterverletzungen von Joshua Kimmich (28) und dem Fehlen von Konrad Laimer (26, Wadenverletzung) wiederum einen langen Rattenschwanz an Problemen im Mittelfeld nach sich ziehen würde.

Eingespielt wird die Münchner Truppe auf gar keinen Fall sein - und das ausgerechnet gegen die so starke Werkself.